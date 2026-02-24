▲星宇航空董事長張國煒獲得來自父親張榮發創辦的「巴拿馬長榮國際」649億元現金股利。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

長榮集團創辦人張榮發2016年1月過世後，遺產至今爆漲5倍，已突破1,215億元，家屬包括大房3個兒子、二房遺孀李玉美及張國煒母子為了遺產分配紛擾10年後，近日有突破性進展，張國煒領到來自長榮巴拿馬國際（EIS）高達649億元的海外現金股利；國內遺產部分，一筆達161億元的現金股利，也在過年前匯入4位遺囑執行人聯名專戶等待分配，讓張國煒大為振奮。

創辦長榮海運、長榮航空等事業的航運教父張榮發過世10週年，張榮發基金會日前舉辦總裁紀念特展緬懷，但他的大房與二房仍為爭產分裂，長子張國華接手的長榮海運與航空獲利持續亮麗，今年各開出10個月及6個半月的年終獎金，二房張國煒出走創立星宇航空表現也有聲有色，雖只發1個月年終遭員工抗議，然而在遺產爭戰卻大有進展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本刊調查，張國煒追產目標分兩大類，一是父親張榮發的海內遺產及股利，另一部份則是他持有巴拿馬長榮國際股權的股利。張榮發遺產追產步調緩慢，但屬於張國煒的現金股利，則有重大收獲。

▲張榮發已經過世10年，張榮發基金會日前舉辦特展，但大房與二房仍為分產纏訟。

▲張榮發名下的長榮航空股票10年現金股利逾9億元。

張國煒追產在國內部分，是張榮發生前持有長榮海運、長榮航空、長榮國際及長榮國際儲運等4家公司股票，自2016年張榮發過世後，這些股票的現金股利累積達161億餘元，之前因無法取得國稅局與金管會等主管機關同意配發統一編號（類似法人統編概念），無法開立遺囑執行人銀行及股票專戶，後經遺囑執行人協調，國稅局才在2025年12月31日破天荒核准，讓張榮發遺囑執行人取得統編，在元大商業銀行開立「張榮發遺囑執行人柯麗卿劉孟芬吳界源戴錦銓」專戶。

▲長榮國際是張榮發生前創立的重要公司。

海外追產的部分，張國煒目前鎖定張榮發名下香港長榮海運公司（Evergreen Marine Hong Kong Limited簡稱EGH）的4.8億元美金（新台幣151億元）及「巴拿馬長榮國際」（Evergreen International S.A.簡稱EIS）的20.6億元美金（新台幣約649億元）的股票現金股利，這些股利也大多來自長榮海運近10年的股利分配。由於張國煒自己也是巴拿馬EIS股東，已先領走屬於自己部分的現金股利20.6億元美金（新台幣約649億元）。

▲海運是長榮集團的命脈，近年來在經營者提前布局下穩坐航海王寶座。



更多鏡週刊報導

千億遺產大突破1／「航海王」海外資產成聚寶盆 長榮驚人股息曝光

千億遺產大突破2／長榮家族遺產官司新度進曝光 張國煒今親自出庭成焦點