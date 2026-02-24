ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

巴拿馬長榮國際在張國華經營下，10年來發出逾3,145億元現金股利。

▲巴拿馬長榮國際在張國華經營下，10年來發出逾3,145億元現金股利。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，張榮發生前創立的長榮集團，最重要的海外公司就是位於巴拿馬的「巴拿馬長榮國際」（EIS），他2016年過世後，長子張國華接手經營EIS，業績大噴發，是張榮發遺產中現金股利收獲最豐碩的公司，10年來發放股利合計達103億元美金（新台幣3,145億元），張榮發與4個兒子持股各2成，每人可分得約649億元，此外，香港長榮海運發給張榮發的現金股利則為4.8億元美金（新台幣151億元），如果再加上集團其他公司的股票及股利，金額可說相當驚人，也難怪張榮發生前會說「小孩有股票，可以生活就好，其他的就要自己拚。」

巴拿馬EIS由張榮發家族百分之百持股，張榮發與4個兒子張國華、張國明、張國政及二房張國煒名下的雲杉控股公司各持有2成股份。EIS投資長榮海運等事業體，在巴拿馬當地登記的經營項目包括海運、貨櫃、貨運物流、飯店、碼頭等，資產涵蓋世界各地如巴拿馬、倫敦、紐約、東京及漢堡等大城市的長榮辦公大樓，還有巴黎、曼谷、檳城等城市的長榮桂冠酒店。

長榮國際儲運業績表現亮眼。

▲長榮國際儲運業績表現亮眼。 

張榮發及4個兒子共5人各持有2成股權，亦即張榮發也擁有巴拿馬EIS的2成股權，累積的649億元現金股利也屬於張榮發遺產，張國煒已委請林文鵬等律師，要求遺囑執行人對張榮發的股利進行遺產分配，將649億元匯回台灣。

長榮海運近年來業績爆漲，曾發出50個月年終獎金。

▲長榮海運近年來業績爆漲，曾發出50個月年終獎金。

張榮發的國內遺產長榮海運股票，10年來衍生的現金股利及減資款高達124億餘元；長榮國際發給張榮發的現金股利則有27億餘元；長榮航空及長榮國際儲運股票共配發張榮發10餘億元股利，光是海內外現金股利就高達960餘億元，若加上市值近7億元的長榮航空配股1,900餘萬股，及市值8億餘元的長榮海運配股420萬餘股，張榮發的遺產已從之前240億元爆漲至1,215億元以上，如果今天就進行分配，張國煒可獨得的原本的140億元增至700億元，其他繼承人則各得約百億元。

海運是長榮集團的命脈，近年來在經營者提前布局下穩坐航海王寶座。

▲海運是長榮集團的命脈，近年來在經營者提前布局下穩坐航海王寶座。

然而，大房與二房間的遺產爭奪戰仍未停歇，二房李玉美訴請分配遺產案及張國煒聲請撤換遺囑執行人案，仍在台北地院纏訟中。


