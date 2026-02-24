張榮發神預言！　長子掌舵豪發50個月年終

▲長榮集團由張國華與老臣柯麗卿等人接手經營，獲利亮眼。（圖／鏡週刊提供，下同）

張榮發長子張國華接掌長榮集團後，海運及空運業績大噴發，市值至少漲5倍、爆增逾千億元，其中以長榮海運最為亮眼，原本多年未發放現金股利，在張國華提前布局引進節能貨輪汰舊換新的政策下，遇到疫情在各海運公司無船可用，長榮海運卻有滿手新船及大船，業績一飛衝天，2022年豪發50個月年終獎金，2022年起更是年年發放現金股利。

長榮集團的「巴拿馬長榮國際」（EIS）也受惠於海運業績噴發，是張榮發遺產中現金股利收獲最豐碩的公司，10年來發放股利合計達103億元美金（新台幣3,145億元），張榮發與4個兒子持股各2成，每人可分得約649億元，此外，香港長榮海運發給張榮發的現金股利則為4.8億元美金（新台幣151億元），如果再加上集團其他公司的股票及股利，金額可說相當驚人，張榮發生說的「小孩有股票，可以生活就好，其他的就要自己拚。」成了神預言。

▲張榮發長子張國華（圖）接掌長榮集團後業績噴發，張榮發遺產已漲破千億元。

張榮發的國內遺產長榮海運股票，10年來衍生的現金股利及減資款高達124億餘元；長榮國際發給張榮發的現金股利則有27億餘元；長榮航空及長榮國際儲運股票共配發張榮發10餘億元股利，光是海內外現金股利就高達960餘億元，若加上市值近7億元的長榮航空配股1,900餘萬股，及市值8億餘元的長榮海運配股420萬餘股，張榮發的遺產已從240億元爆漲至1,215億元以上，如果今天就進行分配，張國煒可獨得700億元，其他繼承人則各得約百億元。

▲長榮海運近年來業績爆漲，曾發出50個月年終獎金。

除了巴拿馬EIS的649億元現股利，張國煒追討的另筆張榮發海外遺產，則是張榮發持有香港長榮海運公司（簡稱EGH）股權，近10年配發的現金股利達4.8億美金（新台幣151億元），該公司1993年成立，與台灣、英國、新加坡的長榮海運及義大利海運，以「長榮海運」品牌在全球提供貨櫃海運服務，張榮發過世10年來，香港EGH曾在2022年發放股利，張國煒在EGH雖未持股，但他認為這4.8億美元股利，是張榮發生前持股衍生的現金，屬於遺產的一部分，應匯回台灣進行分配，已委請律師林文鵬追討。

▲海運是長榮集團的命脈，近年來在經營者提前布局下穩坐航海王寶座。

本刊調查，張榮發遺產中的現金股利，台灣的長榮海運等4公司的161億餘元已入帳，但目前最難處理的就是巴拿馬及香港共約800億元部分，且因此筆現金股利金額龐大，是否能一次匯回台灣？目前仍有一些法規問題待釐清。



