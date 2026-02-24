張榮發遺產暴增5倍！　張國煒出招加速分配

▲張國煒（圖）與大房兄長分裂後出走長榮集團，創立星宇航空，已啟動海外追產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雖然張榮發遺囑2024年由最高法院判決認定有效，但因違反《民法》特留分規定，仍無法由張國煒一人獨得。張榮發2016年1月過世後，由遺囑執行人向國稅局申報的海內外遺產總額約240億餘元，國內遺產約67億餘元，若以此數額計算，6位繼承人中，張國煒扣除要保留給其他繼承人各1/12的特留分，他可以分到7/12、約140億餘元，其餘的100餘億元，再由大房子女與二房妻李玉美均分，每人約可分得20億元左右，如今暴漲5倍已逾千億元，卻仍難以分割。

張榮發的遺產天天都在漲，但至今無法完成分配，原因在於遺囑執行人雖完成遺產清冊整理及繳稅，但接連卡在二房李玉美遭控竊盜黃金案及遺囑無效官司等案，在大房與二房未有共識前，想要進行分配原已困難重重。

▲張榮發長子張國華（圖）接掌長榮集團後業績噴發，張榮發遺產已漲破千億元。

▲長榮集團老臣柯麗卿（中）是張榮發生前指定的遺囑執行人。

好不容易等到2024年8月最高法院判決張榮發遺囑有效確定，又卡在繼承人對海外遺產是否適用特留分規定有疑義，同年12月底，李玉美也參戰，在台北地院家事庭狀告兒子張國煒及其他大房繼承人，訴請分割張榮發遺產，更是增加遺產分配的難度。

▲中再保董事長戴錦銓（圖）是長榮集團專業經理人之一，也是張榮發遺囑執行人。

張國煒為了加速遺產分配，先後兩次向台北地院以遺囑執行人怠於執行職務聲請更換，2024年1月遭駁回確定後，捲土重來再提聲請，這回他向法院推薦前立委孫大千及安永聯合會計師事務所所長為傅文芳，要替換原本張榮發指定的遺囑執行人，台北地院司法事務官訂於2月24日下午傳喚張國煒及遺囑執行人出庭，雙方紛爭能否落幕？有賴司法審理找出彼此都能接受的方式。



