川普關稅被推翻　學者示警「對台灣壓力未減輕」

記者黃翊婷／綜合報導

美國最高法院日前推翻美國總統川普的對等關稅政策，川普隨即宣布加徵15％全球關稅。雖然外媒分析台灣處境不變、影響不大，但彰化師大公共事務與公民教育系副教授李其澤提醒，如今的狀況反而讓美國的關稅政策朝制度化、長期化發展，對台灣的壓力沒有減輕。

▲川普宣布加徵15％全球關稅。（圖／路透）

川普關稅政策被推翻

美國最高法院20日做出重大裁決，認定川普去年動用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全球關稅的做法逾越職權，估計將影響高達1300億美元（約4.1兆台幣）的關稅收入。消息一出立刻掀起全球關注，川普則火速祭出替代方案，宣布將引用1974年《貿易法》第122條，加徵15％全球關稅。

外媒分析對台灣影響不大

對此，《紐約時報》分析，日本、南韓、台灣以數千億美元投資為代價，確保15％關稅待遇，處境不變；但對印尼、馬來西亞、柬埔寨來說，他們承諾大量採購美國商品、對美開放特定產業市場，以換取19％關稅，與其他亞洲經濟體相比，反而落入不利地位。

學者示警「對台壓力未減輕」

根據《中國時報》報導，彰化師大公共事務與公民教育系副教授李其澤提醒，美國最高法院的裁決只是否定IEEPA作為法源，這反而讓美國的關稅政策朝制度化、長期化方向發展，對台灣的壓力沒有減輕。

我國政府應對

而面對這場新的局勢變化，行政院長卓榮泰23日表示，各單位近期都在開會，盡力充分掌握各種國外資訊，並確認接下來該怎麼因應，之後會在適當的時間，跟國人做更具體的說明。