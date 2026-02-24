台積電飆1975天價！市值破50兆 今年大漲27%

晶圓代工龍頭台積電（2330）股價今日在創新高，盤中衝上1975元的新天價，大漲75元，漲幅達3.94%，市值也來到51.21兆元新高。

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期 財政部急尋

去年9-10月期統一發票兌獎期限將在3月5日到期，財政部統計發現還有9張百萬元以上大獎無人認領，其中有民眾在桃園市中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」花153元買食品等物拿到千萬發票，但遲遲未現身領錢，含今（24）日在內只剩7個工作天可以到指定據點兌領獎金，財政部呼運中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。

快訊／台積電刷1975天價 台股大漲近900點同步創高

台股今（24日）在台積電（2330）領軍下，大盤走勢強強滾，台積電一掃昨日（23日）收盤台指期壓低結算走跌陰霾，早盤開高走高，頻創新高，今接近10點25分，股價衝高至1975元，大漲75元，再創新高。

光通訊太旺！5檔齊刷漲停 波若威「飆太凶延長處置」還是創高

AI資料中心數據傳輸量暴增，帶動帶動矽光子cpo（共同封裝光學）等光通訊產業需求，光環（3234）、上詮（3363）、眾達（4977）、穩懋（3105）、華星光（4979）等五檔齊刷漲停價位，今日（24日）起延長處置波若威（3163）以及還在處置中聯亞（3081）、光聖（6442）、環宇-KY（4991）等4檔也在處置中的個股則維持紅盤之上強勢整理，波若威、光聖、，上詮、華星光等創下歷史新高。

台股漲太兇心驚驚 國泰金調查：股市樂觀情緒下降

台股突破3萬點之後，一路過關斬將來到3萬4千點，國泰金今（24）日所發布1月國民經濟信心調查結果，市場對於AI前景樂觀看待，且台積電（2330）財報及展望大幅優於預期，惟股市1月明顯走揚，但波動加大，民眾對於台股的樂觀指數下降至31.5，風險偏好指數上升至25.4，顯示股市大漲後，民眾看法轉趨謹慎。

永冠-KY「短期資金告急」股價慘跌停 近9500張低掛等著賣

鑄件大廠永冠-KY （1589）因無擔保轉換公司債到期面臨持有人行使賣回權，短期資金調度受影響，遭證交所公告自（24）日起列為變更交易方法打入全額交割股，並採行分盤集合競價方式，股價開盤即跌落15.25元跌停價，至上午11點30分，低掛委賣單近9500張。

記憶體庫存拉警報！3檔攻頂鎖漲停 青雲連拉第3根

韓國記憶體龍頭SK海力士DRAM、NAND庫存量降至極低，約只剩四周水位，AI需求成長下，記憶體產品報價可能貫穿今 (2026) 年全年，旺宏（2337）續強，今（24）日帶量攻克113.5元漲停歷史新高價位，記憶體代理商青雲（5386）不畏處置，依然跳空鎖住192.5元漲停價位，拉出第3根漲停，晶圓製造商力積電（6770）從平盤附近直拉而上，上攻73.7元漲停價位。

投資只做2道送分題 多頭總司令張錫退休持股曝光

當市場為AI狂熱、台股最高衝上33,000點時，台股多頭總司令、國泰投信前董事長張錫，反而選擇讓自己慢下來。退休後，他整理了手上投資部位，產業研究出身的他，將心力集中在極少數、卻相當有把握的標的。對他來說，深刻理解公司價值，比分散投資更安全。

快訊／台積電刷1940天價 台股大漲逾600點同步創高

美股周一（23日）全面收跌，台積電（2330)今（24）日走勢不受影響，一改昨（23日）收盤時下殺頹勢，早盤開高走高，開盤交易約45分鐘，衝高至1940元，上漲40元，再創新高。

快訊／台積電漲25元至1925 台股大漲390點重回34K

美股周一（23日）全面收跌，台股今（24日）以上漲247.45點、34020.71點開出，指數續揚，大漲389.92點，指數重回34K，來到34163.18點。