快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

記者陳瑩欣／台北報導
去年9-10月期統一發票兌獎期限將在3月5日到期，財政部統計發現還有9張百萬元以上大獎無人認領，其中有民眾在桃園市中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」花153元買食品等物拿到千萬發票，但遲遲未現身領錢，含今（24）日在內只剩7個工作天可以到指定據點兌領獎金，財政部呼運中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。
去年9-10月期未兌領資料，統計資料如下：
1,000萬元：1張
阿潭ㄟ店專業生鮮市場｜桃園市中壢區中山東路3段88號
食品等，共153元
200萬元：4張
App Store｜台北市信義區
應用程式，165元
街口支付｜台北市松山區長安東路2段225號8樓
手續費，90元
POYA Beauty寶雅｜桃園市桃園區慈文路727、729號
物品等，共1117元
寶昌食品｜屏東縣潮州鎮信義路27號1樓
食品，120元
100萬元：4張
App Store｜台北市信義區
應用程式165元
Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓
外送費等，共69元
Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓
外送費等，共9元
7-ELEVEN｜宜蘭縣員山鄉員山路1段446、448號
飲品等，共71元
