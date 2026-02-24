快訊／台積電刷1940天價　台股大漲逾600點同步創高

▲台股大漲、示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美股周一（23日）全面收跌，台積電（2330)今（24）日走勢不受影響，一改昨（23日）收盤時下殺頹勢，早盤開高走高，開盤交易約45分鐘，衝高至1940元，上漲40元，再創新高。

台股今同樣不受美股影響，走自己的路，以上漲247.45點、34020.71點開出，指數續揚，交易近9時45~50時在台積電帶領下大漲603.57點，指數來到34376.83點，不僅重回34K，且創下新高。

