快訊／台積電漲25元至1925　台股大漲390點重回34K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股周一（23日）全面收跌，台股今（24日）以上漲247.45點、34020.71點開出，指數續揚，大漲389.92點，指數重回34K，來到34163.18點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1915元，漲幅0.79％，後走高至1925元，上漲25元；鴻海（2317）上漲1元至229.5元；聯發科（2454）上漲15元至1810元；廣達（2382）上漲3元來到286.5元；長榮（2603）上漲1.5元至190元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌821.91點或1.66％，收在48804.06點；標準普爾500指數下跌71.76點或1.04％，收6837.75點；那斯達克指數下跌258.8點或1.13％，收在22627.27點；費城半導體指數下跌46.96點或0.57％，收8213.46點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48804.06 ▼821.91 ▼1.66% S&P500 6837.75 ▼71.76 ▼1.04% NASDAQ 22627.27 ▼258.8 ▼1.13% 費城半導體指數 8213.46 ▼46.96 ▼0.57%

資料來源：證交所