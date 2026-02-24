快訊／台積電漲25元至1925　台股大漲390點重回34K

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股周一（23日）全面收跌，台股今（24日）以上漲247.45點、34020.71點開出，指數續揚，大漲389.92點，指數重回34K，來到34163.18點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1915元，漲幅0.79％，後走高至1925元，上漲25元；鴻海（2317）上漲1元至229.5元；聯發科（2454）上漲15元至1810元；廣達（2382）上漲3元來到286.5元；長榮（2603）上漲1.5元至190元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌821.91點或1.66％，收在48804.06點；標準普爾500指數下跌71.76點或1.04％，收6837.75點；那斯達克指數下跌258.8點或1.13％，收在22627.27點；費城半導體指數下跌46.96點或0.57％，收8213.46點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48804.06
|▼821.91
|▼1.66%
|S&P500
|6837.75
|▼71.76
|▼1.04%
|NASDAQ
|22627.27
|▼258.8
|▼1.13%
|費城半導體指數
|8213.46
|▼46.96
|▼0.57%
資料來源：證交所
