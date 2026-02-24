光通訊太旺！5檔齊刷漲停　波若威「飆太凶延長處置」還是創高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI資料中心數據傳輸量暴增，帶動矽光子cpo（共同封裝光學）等光通訊產業需求，光環（3234）、上詮（3363）、眾達（4977）、穩懋（3105）、華星光（4979）等五檔齊刷漲停價位，今日（24日）起延長處置波若威（3163）以及還在處置中聯亞（3081）、光聖（6442）、環宇-KY（4991）等4檔也在處置中的個股則維持紅盤之上強勢整理，波若威、光聖、，上詮、華星光等創下歷史新高。

AI模型參數從千億級邁向兆級，傳統銅線傳輸不堪負荷，矽光子技術成了解決之道，輝達執行長黃仁勳將今（2026）年定調為矽光子技術商轉元年，而美國矽光子獨角獸Lightmatter計劃攜手台廠，與共同封裝光學（CPO）供應鏈廠商合作，以發展「外部光源模組」（ELS）。

AI傳輸需求想像空間大，光通訊指標股光聖從今年1月中下旬1235元附近，急攻而上2月4日到2月26日列入處置股，每五分鐘一盤，不畏處置今日站上2千元整關卡，最高來到2090元。

上詮、華星光亮燈漲停，分別來到551元、393元再創歷史新高，股價仍在百元水位眾達展開補漲，上攻143.5元，離前一波149.5元高點近咫尺。

波若威原定於今日結束處置出關，惟股價漲幅過大，符合延長處置標準，遭延長處置至3月10日，且分盤交易方式改為每20分鐘撮合一次，儘管如此，仍擋不住股價漲勢，上漲8.19%，最高來到700元歷史新高。