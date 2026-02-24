投資只做2道送分題　多頭總司令張錫退休持股曝光

▲每週二傍晚，張錫會帶著前同事及社區民眾練太極拳，練心也練耐力。

當市場為AI狂熱、台股最高衝上33,000點時，台股多頭總司令、國泰投信前董事長張錫，反而選擇讓自己慢下來。退休後，他整理了手上投資部位，產業研究出身的他，將心力集中在極少數、卻相當有把握的標的。對他來說，深刻理解公司價值，比分散投資更安全。

每週二傍晚，台北市敦化南路正值下班交通尖峰時間，卻有一處小公園，湧入十多位忙碌了一天的上班族準備伸展拳腳。而以柔和緩慢動作，帶領大家練功打太極拳的，正是台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫。

打太極站樁 磨練心志

「跟著董事長學太極拳，最大好處是遇到事情時，頭腦會變得冷靜，工作也會較心平氣和。」幾位張錫在國泰投信的前同事，下班後仍習慣維持這樣的儀式，走進公園，藉由舒展筋骨讓自己放鬆，靜心冥想。

相較複雜的太極拳架，張錫更重視站樁。只見他帶著大家先是輕緩原地踏步，調整心息至細膩的鼻吸鼻吐；接著鬆腰落胯，將身體力量往下沉，雙膝微彎，雙手如抱球，十指相對掌心朝己。這樣的動作須維持15分鐘，考驗的不只是腿肌耐力，更是身體平衡感；與其他求快的運動相比，太極拳的慢，對人的耐心、毅力是一大試驗。

「投資，就是要賺耐心財。」張錫打完拳後，邊整理服裝儀容邊說：「投資是數學加上情緒問題，練太極就是練心，不讓情緒問題凌駕在數學之上。透過站樁可磨練心志，對投資也有幫助。」

▲早在1年多前，張錫就率先喊出台股上3萬點，在市場上有多頭總司令之稱。

產業研究出身的張錫，面對投資只做有把握的送分題。「大家以為退休後最安全的理財方式是定存、債券；其實，安全的定義要看自己對這項投資理解夠不夠深。」他坦言，退休後不久，便將手中台股ETF賣出，集中投入2檔個股，一是台積電，另一檔則是興櫃生技股仁新。

看漲台積電 穩定長抱

談到台積電，張錫分析：「1月法說會財報表現超級好，三率創高，2026年每股純益上修至85至90元，2027年獲利更上看120元。台積電2奈米較偏向手機需求；但A16埃米製程、晶背供電技術幾乎是為AI而生。隨著新產能在下半年至2027年放量，毛利率結構將再度上修。」

▲張錫表示，AI科技股漲勢強勁，但市場變化快速，須提醒自己慢下來。

張錫興奮估算，1片晶圓從3萬美元變成4萬5千美元，毛利完全不同；這還不包含後續可能的漲價及製程升級。「AI伺服器最關鍵的痛點，在能源效率、散熱及長時間高算力下穩定運行；台積電先進製程不只是晶片小，而是必須處理高效能運算（HPC）的關鍵技術。」

他一語道破，台積電是整個AI時代真正主角。「未來幾年，AI一定是台股投資主軸，但不是所有AI股都值得買；不論GPU或TPU，IC設計公司會競爭、平台會輪替、模型會更新，但AI晶片製程與良率是整個生態系的底層，最終不論誰勝出，都需要台積電。」

如今張錫將投資重心放在AI浪潮下最難被取代的節點，他提到，相較其他AI股可能被新技術淘汰、被大客戶分流，或面臨規格轉換問題，但台積電就是「不管誰贏，都一定會用到」的存在。「這比定存、債券，甚至比多數分散投資都還更安全。」

▲AI浪潮下，台積電先進製程是難以被取代的存在。（圖／台積電提供）

目前手中台積電部位，張錫打算長抱，遇到大跌時還會再加碼。「以今年全年每股純益85元、本益比20倍保守計算，台積電股價1,700元算是合理價位；若市場震盪修正，股價跌到1,500元以下，就是閉著眼睛都要搶買的價位。」

生技股仁新 後勢可期

至於張錫的另一檔核心持股仁新，儘管對多數人來說顯得陌生，卻也是他篤定的「送分題」。主要原因在仁新市值約330億元，持有美國子公司Belite Bio股權約43％，截至2月中Belite市值68.6億美元（約新台幣2160.9億元），公司等於間接持有近930億元的股權價值。

「明明有高達900億元的資產，市場卻只給出不到一半的評價，這是嚴重的價值低估，仁新股價不但折價，還存在巨大套利空間。」張錫表示，Belite已經在美國掛牌，市值隨著臨床進展明顯攀升，但仁新作為母公司，市值卻未同步反映持股價值。

▲生技股仁新擁有美國子公司Belite Bio股權的43％，目前市值未反映其真實價值。（圖／翻攝澳洲駐台辦事處Australian Office in Taipei臉書粉專）

另一方面，Belite有一款核心藥物，鎖定青少年遺傳性黃斑部病變，獨占全球市場。「該藥已完成全球多國臨床三期試驗解盲，具統計與臨床雙重顯著性，甚至已取得多項監管機構認可，代表公司已從新藥研發風險期，進入藥證時程可視階段。」張錫強調，此藥物一旦核准，將具高度商業銷售潛力，配合資產價值重估，研判未來股價有千元以上實力，投資風險也有限。

親飛演唱會 實地考察

事實上，張錫目前的持股水位約為7成，剩下部位除了現金外，他另透過私募管道，投資演唱會事業。「退休後，我花時間研究韓國歌手，『科普』了一下G-DRAGON、SEVENTEEN。疫情後演唱會市場急速復甦，動輒上萬元的門票瞬間秒殺，娛樂產業已發生結構性變化，現金流營利模式是可量化的。」

為深入產業研究，他還飛了一趟香港，去看人氣韓團SEVENTEEN演唱會。「啟德主場館可容納5萬人，觀眾入場井然有序，散場後還有遊覽車快速接駁。」張錫說，一線紅星、成熟的主辦、明確的粉絲及可預期的售票速度，這些條件只要成立，投資風險其實很低。

▲為深入產業研究，張錫曾特地飛去香港看人氣韓團SEVENTEEN演唱會。（圖／翻攝成龍臉書粉專）

黑石財經執行長温建勳就分享，張錫對產業投資想像力豐富，且嗅覺敏銳；對企業獲利預估尤其精準。「印象最深的一次，是他事先預估緯創及緯穎的每股純益，結果數字開出來非常接近，對AI產業供應鏈的掌握令人佩服。」

有意思的是，張錫的投資視角不只來自產業觀察，或冰冷的財報數字，中國古代老祖宗的智慧也是重要參考。「2024年開始走『九紫離火運』，簡單講就是進入速度快、波動大的年代；科技、影像、醫美及演藝事業會特別旺。但火燒得越猛烈，越要保持冷靜。」

就像是給自己的提醒，「雖然AI科技風風火火，漲勢很強，但離火年代的另一特性是漲得快、跌得也快。市場變化快速，心就要越慢。」對張錫來說，與其隨著火焰起舞，守住可輕易引燃的火種，才是投資硬道理。



