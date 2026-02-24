台股漲太兇心驚驚　國泰金調查：股市樂觀情緒下降

▲國泰金調查，1月台股民眾樂觀情緒下降。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股突破3萬點之後，一路過關斬將來到3萬4千點，國泰金今（24）日所發布1月國民經濟信心調查結果，市場對於AI前景樂觀看待，且台積電（2330）財報及展望大幅優於預期，惟股市1月明顯走揚，但波動加大，民眾對於台股的樂觀指數下降至31.5，風險偏好指數上升至25.4，顯示股市大漲後，民眾看法轉趨謹慎。

國泰金針對台美關稅協議對台灣GDP與股市影響進行調查，1月的調查結果顯示：48%民眾認為關稅協議對GDP與股市皆有正面影響；其次有13%民眾預期對GDP有負面影響，但對股市有正面影響；另有13%民眾覺得對GDP與股市皆有負面影響。其中針對台股指數影響的大小，調查結果顯示：30%的民眾認為有部分推升效果，介於500-1,000 (不含) 點，其次有27%民眾認為有小幅推升效果，介於0-500 (不含) 點。

針對目前協議對台灣最有可能產生的影響，調查結果顯示：41%的民眾認為有助提升半導體產業國際競爭力，另有16%民眾認為有助提升傳統產業國際競爭力，但有19%民眾擔憂造成部分產業外移及就業機會變少。

國發會最新公布的12月景氣對策信號轉呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長，國泰金1月調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至12.3，展望樂觀指數回升至4.4。大額消費意願指數上升至14.2，耐久財消費意願指數回升至-7.6。

主計總處於去（2025）年11月28日預估台灣今（2026）年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。國泰金1月調查結果顯示，民眾對於今（2026）年經濟成長率的平均預期值為3.16%，有61%的民眾認為今年經濟成長率會高於3%；而民眾對於今年平均通膨預期值為2.19%，有54%的民眾認為，今年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。