原本只買0050、0056！財經作家對台積電心動了：慢慢買零股

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名理財作家施昇輝近日在臉書粉專「樂活分享人生」表示，自己以前不買台積電，是因為擔心任何個股都有突發利空，但0050和0056給了他最重要的底氣，所以他決定要開始認真考慮買台積電了。不過他強調，自己不會賣掉0050、0056去買台積電，「我就是慢慢買零股，最多買到一張，而且我又不是現在就買。」

施昇輝在粉專表示，以前他不買台積電，是擔心個股有突發利空，所以只買0050圖個「安心」；他也不買正2，認為風險是兩倍，又沒有股息，所以只買0050。如今看到台積電和正2漲那麼多，施昇輝直呼，「我只能認錯，絕對不會硬說我當初是對的，當然這都成了『後見之明』。」

他認為，投資要安心永遠是自己的核心理念，「買0056是為了安心，買0050也是為了安心。既然0050和0056給了我最重要的底氣，所以我決定要開始認真考慮買台積電了。」

不過，事後他也強調，「我不會賣掉0050、0056去買台積電。我就是慢慢買零股，最多買到一張，而且我又不是現在就買。」他指出，現在買一張台積電要100多萬，是他和老婆4、5次出國的旅費，「我怎麼可能買很多張？我現在的重點是到處玩，不是一直賺。」