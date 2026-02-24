記憶體庫存拉警報！3檔攻頂鎖漲停　青雲連拉第3根

▲記憶體庫存水位低，力積電奔漲停。（圖／翻攝自google map）

記者巫彩蓮／台北報導

韓國記憶體龍頭SK海力士DRAM、NAND庫存量降至極低，約只剩四周水位，AI需求成長下，記憶體產品報價可能貫穿今 (2026) 年全年，旺宏（2337）續強，今（24）日帶量攻克113.5元漲停歷史新高價位，記憶體代理商青雲（5386）不畏處置，依然跳空鎖住192.5元漲停價位，拉出第3根漲停，晶圓製造商力積電（6770）從平盤附近直拉而上，上攻73.7元漲停價位。

除了SK海力士之外，日本記憶體大廠鎧俠日前針對NAND產業前景釋出看法，預期今年位元成長約18～20%，過去兩年原廠已經縮減投資並進行減產，現在需求回升，供給恢復速度有限，只要新增產能沒有顯著提前，價格就不容易快速回落。

這同於對於NAND產業景氣定調，農曆年開紅盤，旺宏連續兩天攻高，今日以103元小低盤開出後，買盤湧現，就急拉到113.5元漲停價位，創下歷史新高，漲停委買張數逾3萬張。

力積電走勢如出一轍，以67.9元開出後，在九點半過後，追價買盤拉抬，股價一路奔向73.7元漲停價，十一點半左右成交量來到31萬多張，高居成交量排行第一名個股，漲停委買則有4萬多張。

