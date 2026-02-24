009816爆紅「可以入手嗎？」　不敗教主曝2類人適合買

▲009816最近的討論度極高。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

009816才剛掛牌，就引發投資圈熱烈討論。「不敗教主」陳重銘也發文表示，009816價格便宜，雖不配息，但股息會自動滾進淨值，很適合小孩、上班族買進。只是也有網友疑惑，009816這麼新，有需要觀察一下嗎？陳重銘對此指出，挑選ETF時，要看的是成分股，而不是上市時間。

陳重銘：009816適合2種人買進

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」上發文表示，009816昨日居然成交了71.2萬張，這檔價格便宜，特點是不配息，股息會自動滾進淨值，投資人不必煩惱股利要繳所得稅，而且，009816的經理費是0.07%，非常低，很適合長期投資。他也表示，這檔很適合幫小孩存股，也適合上班族定期定額買進。

挑選ETF要看成分股，而非上市時間

事實上，陳重銘日前也有發文提到，有網友疑惑，009816看起來很好，但是才剛上市，需不需要先觀察個幾年呢？對此，他拍攝影片表示，ETF並不是一家公司，而是持有一籃子的公司，只要它持有的公司都是老牌的績優股，就算才剛上市，也不會有什麼問題。

陳重銘也進一步指出，009816持有台灣的五十強的企業，像是台積電、鴻海、聯發科等，在挑選ETF時，要看的應該是它的成份股，而不是其上市的時間。