快訊／台股收盤大漲927.56點創史上第二大漲點　台積電漲65元至1965

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（24日）開高走高，加權指數終場大漲927.56點，以34700.82點作收，漲幅2.75％，成交量8370.67億元；而台股今日盤中最高來到34786.42點，指數大漲1013.16點，不管是收盤還盤中，台股今日創下史上第二大漲點。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲247.45點開出，指數開高走高，盤中最高達34786.42點，最低33987.51點，終場收在34700.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲65元來到1965元，漲幅3.42％；鴻海（2317）上漲3.5元至232元；聯發科（2454）上漲30元至1825元；廣達（2382）上漲0.5元來到284元；長榮（2603）上漲2元至190.5元。
今天漲幅前5名個股為華通（2313）上漲20.5元，漲幅10％；力積電（6770）上漲6.7元，漲幅10％；光罩（2338）上漲3.7元，漲幅10％；欣興（3037）上漲40.5元，漲幅9.99％；睿生光電（6861）上漲8.6元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為永冠-KY（1589）下跌1.65元，跌幅9.76％；一詮（2486）下跌14.5元，跌幅9.21％；奧義賽博-KY創（7823）下跌6.8元，跌幅7.01％；東訊（2321）下跌1.1元，跌幅6.59％；瀚荃（8103）下跌5.3元，跌幅5.38％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華通（2313）
|225.5
|▲20.5
|▲10.0％
|力積電（6770）
|73.7
|▲6.7
|▲10.0％
|光罩（2338）
|40.7
|▲3.7
|▲10.0％
|欣興（3037）
|446.0
|▲40.5
|▲9.99％
|睿生光電（6861）
|94.8
|▲8.6
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永冠-KY（1589）
|15.25
|▼1.65
|▼9.76％
|一詮（2486）
|143.0
|▼14.5
|▼9.21％
|奧義賽博-KY創（7823）
|90.2
|▼6.8
|▼7.01％
|東訊（2321）
|15.6
|▼1.1
|▼6.59％
|瀚荃（8103）
|93.3
|▼5.3
|▼5.38％
資料來源：證交所
