快訊／台股收盤大漲927.56點創史上第二大漲點　台積電漲65元至1965

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（24日）開高走高，加權指數終場大漲927.56點，以34700.82點作收，漲幅2.75％，成交量8370.67億元；而台股今日盤中最高來到34786.42點，指數大漲1013.16點，不管是收盤還盤中，台股今日創下史上第二大漲點。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲247.45點開出，指數開高走高，盤中最高達34786.42點，最低33987.51點，終場收在34700.82點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲65元來到1965元，漲幅3.42％；鴻海（2317）上漲3.5元至232元；聯發科（2454）上漲30元至1825元；廣達（2382）上漲0.5元來到284元；長榮（2603）上漲2元至190.5元。

今天漲幅前5名個股為華通（2313）上漲20.5元，漲幅10％；力積電（6770）上漲6.7元，漲幅10％；光罩（2338）上漲3.7元，漲幅10％；欣興（3037）上漲40.5元，漲幅9.99％；睿生光電（6861）上漲8.6元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為永冠-KY（1589）下跌1.65元，跌幅9.76％；一詮（2486）下跌14.5元，跌幅9.21％；奧義賽博-KY創（7823）下跌6.8元，跌幅7.01％；東訊（2321）下跌1.1元，跌幅6.59％；瀚荃（8103）下跌5.3元，跌幅5.38％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
華通（2313） 225.5 ▲20.5 ▲10.0％
力積電（6770） 73.7 ▲6.7 ▲10.0％
光罩（2338） 40.7 ▲3.7 ▲10.0％
欣興（3037） 446.0 ▲40.5 ▲9.99％
睿生光電（6861） 94.8 ▲8.6 ▲9.98％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
永冠-KY（1589） 15.25 ▼1.65 ▼9.76％
一詮（2486） 143.0 ▼14.5 ▼9.21％
奧義賽博-KY創（7823） 90.2 ▼6.8 ▼7.01％
東訊（2321） 15.6 ▼1.1 ▼6.59％
瀚荃（8103） 93.3 ▼5.3 ▼5.38％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

