物料、人工雙漲推升UV LED價格季增5%　全年市場規模有望破2億美元

▲UV LED。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新UV LED市場趨勢與產品分析，由於貴金屬、原物料與人工費用調漲，2026年第一季UV LED價格獲得支撐，客製化產品甚至有機會季增5%。在全球光固化與殺菌淨化應用穩定成長的趨勢下，TrendForce預估2026年UV LED市場規模有機會上升至2.15億美元，年成長至少10%。

各項UV LED應用中，因光固化、美黑(Tanning)、太陽光源模擬器(Solar Simulator)、醫療(Medical)與生命科學(Life Science)市場需求持續穩定增加，促使HPLighting (研晶)、Seoul Viosys、Violumas、UVT (奧特維)等UV LED廠商跨足客製化設計，透過光學整合方案保持UV-A LED訂單營收與價格發展。

另一方面，UV-C LED應用於殺菌淨化，隨著光學功率提升，也從消費性家電應用轉向工商業表面殺菌與動態水殺菌客製化專案，多數廠商因此能維持產品報價。根據TrendForce調查，2026年可供應功率≥100mW的UV-C LED單晶封裝廠商，包含ams OSRAM、Nichia、Violumas、NKFG (福機裝)、UVT、LITEON(光寶)。

單晶封裝方案擁有較小的封裝尺寸、較佳的電流分布(Current Spreading)，以及高輻射光型均勻性(Uniform Radiation Pattern)和低散熱設計成本。隨著UV-C LED價格下降，終端客戶更偏好選擇單晶封裝產品。

目前ams OSRAM與Nichia的產品已成功導入工商業動態水殺菌淨化項目，並朝著替代物料成本上升的傳統汞燈方向前進，ams OSRAM更預計於2026年第四季推出200mW UV-C LED，以滿足終端市場需求。TrendForce表示，隨著廠商技術不斷精進，UV LED取代汞燈的速度將逐漸加快，動態水殺菌或大規模表面殺菌專案也有望持續發酵。