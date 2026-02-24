以星航運上周發生罷工已復工　出售案看以色列政府裁決

▲以星航運上周發生罷工本周已復工。（圖／翻攝自以星官網）

記者張佩芬／綜合報導

以色列國家航運公司以星航運(ZIM)計劃以42億美元出售給德國赫伯羅德(Hapag-Lloyd)的消息傳出後，該公司員工在本月17日約1000名員工中的800名工會成員，在海法的總部發起全面罷工，導致公司整體運營陷入停頓。以星台灣公司高階表示，本周一工會已恢復上工，接下來就看以色列政府的裁決。

由於罷工事件發生在中國農曆年期間，市場正處於大淡季，以星台灣公司表示船期未受到影響。估計該項併購案約要花一年時間，甚或更長時間處理，後續發展有待觀察。

上周工會代表表示，包括農產品運輸船在內的特種船舶裝卸作業全面暫停。阿什杜德港和海法港的運營也受到干擾，部分船舶處於閑置狀態。

工會領導人Ziva Lainer Schkolnik向路透社表示：「我們已叫停部分停靠阿什杜德和海法港口的船隻作業，在公司與管理層談判並拿出讓我們信服的員工安置方案前，絕不會復工，已靠泊的船舶將不予卸貨。」

此次罷工源於上周一正式簽署的收購協定—赫伯羅特聯合以色列FIMI機會基金中標收購以星航運。根據擬定的交易架構，赫伯羅特將先行收購以星，隨後將其以色列業務剝離出來，組建由FIMI控股的獨立實體。新成立的「新以星」公司(New ZIM)將運營16艘船舶，確保以色列的海上運輸通道暢通。

工人們表示，他們擔心在新股權結構下可能面臨大規模裁員。據工會主席Oren Caspi透露，員工被告知新成立的以色列實體僅保留約120名員工，這意味著近900名工人，包括許多享有終身雇傭保障的員工可能失去工作。

FIMI創始人兼首席執行官Ishay Davidi表示，該基金認為保持一家強大且獨立的以色列航運公司具有戰略價值，並計劃在新架構下組建一支先進高效的船隊。赫伯羅德亦承諾將在以色列設立研發中心，有望吸納部分以星航運的技術人員。

對於此次罷工，赫伯羅德執行長Rolf Habben Jansen在2月18日曾發表聲明，表示交易完成後，以星航運所有總部員工及管理層將在約定過渡期內獲得就業保障，具體保障期限將與相關勞工代表本著誠信互敬原則協商確定。以星與赫伯羅德的合併業務將繼續把以色列作為重要戰略基地。

對於「僅保留120名員工」的說法，赫伯羅德發言人表示，當地媒體流傳的這一數字從未經過公司討論，也從未被公司提及。

業界分析，工會主要認為，他們未被徵詢意見，擔心外國擁有權可能危及以色列在危機時期運輸彈藥、藥品和食品等必需物資的能力。

以色列總工會和海法市長也公開反對此次出售，強調ZIM對國家緊急應急準備的關鍵作用，警告外資控制可能擾亂供應鏈、導致大規模裁員。

以色列運輸部長已下令審查該交易的潛在影響，以及政府通過「黃金股」進行干預的能力。

另ZIM董事長Yair Saroussi在接受以色列媒體採訪時，罕見地披露了競標過程的詳細內幕。 他透露，初期競標存在三方出價：赫伯羅德每股32美元、馬士基每股29美元、管理層每股20美元。隨後馬士基提至30美元，赫伯羅德最終加至35美元。

這項發言遭到丹麥學界專家質疑，認為非常不尋常且看起來不專業，可能製造不確定性、損害公司信譽，甚至觸及競標保密義務的邊界。專家警告，競標失敗方馬士基可能提出索賠，保密爭議本身也足以增加交易雙方的合規成本與對外溝通壓力。

從當前局面看，交易存在多重不確定性，批准層面需獲得股東批准、多國監管許可，以及以色列政府對「黃金股」的批准；社會層面，國內罷工抗議與地方政治阻力尚未化解；治理層面：董事長爆料引發的爭議可能拖慢審批節奏、抬升交易成本。面對複雜的外部環境與內部勢力，赫伯羅德是否能成功收購ZIM，還存在很大的不確定性。

這場收購案不僅關乎兩家企業的商業整合，更是一場涉及國家戰略、勞工權益、公司治理的複雜博弈，最終能否在2026年底如期完成，業界都在觀察。