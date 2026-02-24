兆豐00996A於3／4開募　精選上市櫃隱形冠軍

▲兆豐投信00996A於3月4日開募。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

看好金馬年台股在AI浪潮下的多頭格局，兆豐投信正式宣佈進軍主動式ETF市場，兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）將於3月4日起募集，該基金將在台股上市櫃企業中精選50至70檔優質標的，以「穩健豐收」搭配「成長α」（超額報酬）的雙軌機制，協助投資人全面掌握AI上中下游產業鏈及多元成長契機。

打破市值天花板 網羅「上市＋上櫃」隱形冠軍 不同於市面上許多主動式ETF受限於追蹤指數規則，僅能鎖定上市前50大或150大權值股，00996A採取更靈活的「全域選股」策略。00996A擬任基金經理人王仲良指出，面對AI時代「大者恆大」的競爭格局，大型企業雖具備財務穩健與高資本支出的優勢，但台灣供應鏈中，許多中小型股亦具備驚人的成長爆發力。因此，00996A將選股觸角從上市公司延伸至櫃買市場（OTC），鎖定「上市前150大」搭配「上櫃前50大」的企業。王仲良強調，這種配置不僅能囊括台積電（2330）、鴻海（2317）等龍頭股，更能主動挖掘出同業「看得到買不到」、正處於高成長期的中小型隱形冠軍，真正實現α的投資目標。

王仲良表示，該基金預計將六成以上資金配置於具備現金流穩定、競爭力突出的中大型「豐收型企業」，這不僅是各產業指標股，更是投資組合的穩健基石（β增值），為投資人提供下檔保護。

王仲良分析，台股擁有「四大利多」支撐，長線多頭可期：一是AI基礎建設需求持續暢旺，帶動硬體供應鏈獲利；二是全球貨幣政策趨於寬鬆，資金動能充沛；三是產業庫存已調整至低檔，回補需求浮現；四是企業獲利預期重回成長軌道。根據CMoney統計，近三年在震盪向上的行情中，中小型潛力股的表現往往優於大盤指數，顯示主動選股策略在特定市場環境下更具優勢。

