玉山金逾62萬股東期待股利！ 董座「會比去年高」　上看1.4元

▲玉山金董事長黃男州。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）於今（24）日召開法人說明會，由於去年稅後淨利達342億元，年增率達3成，每股稅後盈餘（EPS）2.12元，董事長黃男州被問到62.2萬股東所關心股利發放問題時，他回應說：獲利有所提升，今年配息金額會比去年1.3元來得高，每股配發1.3元的話，約需194億元，如果提高到1.4元約需210億元，仍有180億元可作為人壽增資之用。

黃男州分析，去年稅後淨利為342億元，提撥一成法定盈餘公積之後，仍有308億元可供運用，加計帳上累積未分配盈餘約83億元，可動用資金約390億元，逼近400億元水準，由於前（2024）年獲利260億元、去年股利每股發1.3元，因此今年配息應該會高於去年，若以1.4元估算，共計要發放210億元。

玉山金去2年7月收購保德信投信股權並更名為玉山投信後，迅速發揮整合綜效，投信獲利年成長突破20%創近年紀錄；壽險版圖方面，股東臨時會已通過合意併購三商壽合併，待主管機關核准生效後，玉山金資產規模將由4.5兆元躍升至6.1兆元，躋身台灣上市前五大金控，未來三商壽將更名為「玉山人壽」。

談到三商壽合併進度，黃男州說，由於員工安置計畫尚在研議中，準備好才會向金管會遞件申請，預計最快第三季才會完成整併，以金控目前股本1617億元來計算，合併後股本膨脹到1764億元，膨脹率約9%，以今年經濟基本面表現來看，整體獲利成長性將超過此一數字，整體獲利展望仍偏向樂觀。

