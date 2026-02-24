四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

▲擁有日式主題園區的宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)旗下的宜蘭綠舞國際觀光飯店力拼轉盈，看準國旅「短天數、多體驗」需求持續升溫，攜手桃園名人堂花園大飯店，即日起至6月30日推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案，每人5490元即可入住兩家飯店，並將兩館熱門體驗一次打包。

在綠舞，走進全台唯一日式主題園區，換上經典浴衣散策拍照，接著安排萌寵雙人下午茶與日式手作體驗，讓平日小假期步調放慢，內容仍然飽滿；而到了名人堂，棒球與史努比主題場景延伸出多項互動遊戲與體驗設計，就算不是棒球迷也能輕鬆上手。

▲桃園名人堂花園大飯店設有棒球名人堂展示館與史努比雜貨舖。（圖／綠舞提供）

除此之外，專案針對週一至週四入住再加碼：綠舞提供房型升等，並加贈12歲以下孩童1位免費入住；名人堂加贈限量升等主題房與DIY手作課程，讓平日出遊更划算、規劃更輕鬆。

本專案包含綠舞「玥山景客房」一晚，並把最受歡迎的體驗直接排進行程：旅客可體驗雙人滑索「卡比巴拉躍湖號」穿越湖面，俯瞰整座園區景致；同時提供浴衣體驗二擇一及和?子手作、抹茶體驗或植栽DIY三擇一，把旅程記憶化為親手完成的作品。萌寵雙人下午茶則可於黑RuRu Caf?或Rulala Sweets擇一享用，以笑笑羊或?貓主題為旅程增添療癒亮點，讓度假不只拍得好看，也玩得扎實。

名人堂花園大飯店專案內容則包含豪華雙人房一晚與早餐，並加贈多項互動體驗，包含花生漫畫競賽場遊戲代幣、魚蝦撈撈樂與迷你高爾夫等，讓旅客走進棒球與史努比主題場景就能開始玩。

週一至週四入住另有限量加碼，提供升等主題房與DIY手作課程等內容，並加贈餐飲優惠，讓主題旅行不只停在房內，而是一路延伸到整段行程的玩樂動線，替平日小假期收尾得更盡興