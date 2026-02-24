13家租賃業者納管金保法　申訴案件以解約、遞延消費兩類為主

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於今（24）日宣布租賃公司納管金保法進入第二階段，由13家金融機構轉投資的融資租賃業者將納管，預計3月15日起生效，自從納管以來統計截至2月6日止，有54申訴案，另外還有1件申訴中，民眾申訴消費糾紛類型以解約、遞延消費兩類為主。

為保障消費者權益保障，金管會規劃分三階段將符合一定條件之融資租賃業納入金保法適用。第一階段已將中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共13家融資租賃業者納管金保法範圍，並於去年9月15日生效；第二階段將納入金融機構轉投資的融資租賃業者；第三階段則將台北市租賃商業同業公會其餘會員納入金保法適用範圍。

第二階段13家業者納管業者，包括：永豐金租賃、一銀租賃、凱基租賃、台中銀租賃、華南國際租賃、國票金租賃、陽信國際租賃、臺灣企銀國際租賃、板信國際租賃、合作金庫資產管理、台新大安租賃、中國信託資融、聯邦國際租賃，當中台新大安租賃、中國信託資融兩家有承做消費金融業務，其他以企金為主。

根據金管會統計，2023年整體租賃公會旗下會員規模合計7500億元，2024年整體放款金額7200億元，2025年為7160億元，第一階段納管之後，占整體租賃業九成，而申訴與評議總案件數`54件。