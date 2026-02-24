青島港引入20種機器人負責春節值班　無人船自主靠港裝卸

▲青島港以20種機器人負責春節值班。（圖／取自信德海事網）

記者張佩芬／綜合報導

今年中國央視春晚的機器人表演引發全球關注，根據大陸信德海事網今(24)日報導，今年春節青島港以引進的21種機器人，承擔港口春節期間的值班工作，過去工作人員在寒冬下，一次巡檢要往返6公里，棉襖都能濕透的工作，現在只需在系統中一鍵下發任務，機器人就能自主從充電房出。另該港近期也完成首次無人船自主彎靠與裝卸的任務。

中華民國船舶機械工程學會前任理事長蕭榮發表示，大陸市場大，港口多，就像發展造船業，國內的高需求讓相關產業發展起來特別快，無人船的部分是歐洲發展比較早。

[廣告]請繼續往下閱讀...

青島港今年新加入了一群特殊的春節值班員—智能機器人，用科技力量守護供應鏈暢通。在董家口港區糧食碼頭，一台糧食流程智慧巡檢機器人正接替工作人員，在皮帶機廊道上執行它的首次春節值守。

這款最新投用的智慧機器人，搭載高精度聲音識別和溫度檢測模組，能在零下20°C至55°C的嚴苛環境中，對4條承擔糧食轉運重任的皮帶機進行全天候巡檢，全面監測設備超溫、異響等問題，並將數據即時回傳，形成分析報告。曾經需要巡檢工人頂風冒雪徒步完成的重複性勞動，正被這種沉默而精準的「數位感官」所改變。

過去，一次巡檢要往返6公里，棉襖都能濕透， 現在只需在系統中一鍵下發任務，機器人就能自主從充電房出發，完成筒倉下方風機、驅動電機的溫聲檢測，再沿著專用斜坡爬至皮帶機廊道，排查托輥等關鍵部位隱患，排查運行狀態。

青島港董分公司糧食隊隊長助理陳厚斌介紹道，這位”科技哨兵“故障預警準確率超過98%，整體巡檢效率較傳統人工方式提升3倍以上。

在青島港各大港區，在裝卸一線、油品罐區、理貨現場等，近20種智能機器人同步開展春節港口作業。

高壓岸電自行機器人精準對接船舶供電介面，源源不斷為春節靠港船舶輸送清潔電力；智慧防爆巡檢機器人穿梭於儲罐區與輸油管線之間，全面監測環境與設備；供電巡檢機器人24小時值守電力設備，精準排查變電箱線路隱患；維修機器人通過機械臂精準快速處置故障，理貨機器人自動精準識別貨物資訊並實時傳輸，艙內作業機器人突破滾裝船空間限制，高效輔助集裝箱裝卸作業。

這個春節，青島港「機器人家族」的集體上崗，意義遠超一次節日堅守。 在國民消費需求旺盛的重要節點，它保障的是糧油、果蔬等民生物資供應鏈的高效與韌性，是千家萬戶餐桌上的豐足與溫暖。

大陸港口行業回應「加快發展新質生產力」號召，從「汗水驅動」轉向「智慧驅動」的微觀縮影，不僅是港口提質增效的課題，更是深度融合技術與生產，實現轉型升級的時代之問。

當前，我國正加快推進新型工業化、數字化轉型。作為全國首批、港口行業唯一的交通領域國家人工智慧應用中試基地，山東港口青島港將持續深化人工智慧技術在港口領域的創新應用，持續打造面向未來的、全新的生產力，為保障國家供應鏈安全穩定、推動交通運輸行業高質量發展作出更大貢獻。

本月21日則是有大陸首艘投入商業運營的智慧航行貨櫃船「智飛」號，彎靠青島港，憑藉無人自主航行模式精準進入泊位區域，通過碼頭真空式自動系泊系統快速完成自動系固作業，隨後與碼頭自動橋吊、自動導引車等全自動裝卸設備無縫協同，順利進行裝卸作業，全程無人干預、智慧閉環，實現貨櫃船舶全自主靠泊全自動化碼頭，達到了船舶航行、靠泊、作業的全流程無人化，讓智慧航運與智慧港口協同發展邁入新階段。