ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

酷澎個資外洩燒到台灣！20萬用戶資料遭非法讀取　數發部急示警

▲▼南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）多達3370萬筆客戶個資外洩，疑似是參與系統開發的前中國籍員工涉案。（圖／達志影像）

▲南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）。（圖／達志影像）

記者閔文昱、陳瑩欣／綜合報導

南韓電商平台酷澎（Coupang）去年在韓國發生大規模個資外洩事件，事後確認不僅影響當地用戶，也波及台灣。數位發展部數位產業署24日表示，經酷澎台灣通報並由第三方資安公司鑑識後確認，已有20萬4,552名台灣用戶的個人資料遭非法讀取，數發部已要求業者啟動後續處置，並將依法辦理行政檢查。

數產署說明，自去年11月韓國傳出酷澎個資外洩事件後，即第一時間要求酷澎台灣說明調查進度，並釐清是否影響台灣用戶。惟酷澎台灣當時多次回應「未涉及台灣用戶個資」，僅表示已委託第三方資安公司進行調查。主管機關因此持續追蹤，並於去年12月24日邀集資安與個資專家進行實地行政檢查，要求業者每兩周回報調查進度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

▲南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

調查翻盤　外洩內容含姓名、地址與訂單紀錄

直到酷澎台灣近日取得Mandiant的鑑識報告後，才依規定向數產署通報，確認本次事件確實影響台灣用戶。外洩資料包括用戶姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址，以及近5筆訂單紀錄等資訊，皆屬高度可識別個資，風險不容小覷。

數產署已責成酷澎台灣，須依《個人資料保護法》規定，主動通知受影響用戶，並設立專屬客服管道、提出補償方案，對外清楚說明事件始末與後續因應措施。數產署也將再次啟動行政檢查，若查有違反個資法情事，將依法裁處，不排除開罰。

此外，數產署提醒，個資外洩後常遭詐騙集團利用，常見話術包括「解除分期付款」、「包裹異常」、「售後客服通知」等，呼籲酷澎用戶近期提高警覺，不點擊不明連結、不提供密碼、驗證碼或身分證字號，如遇可疑狀況可撥打165反詐騙專線 查證，以降低受害風險。

對此，酷澎台灣也回應指出，針對數位發展部稍早發布的個資事件，酷澎台灣致上誠摯歉意，將儘快、但不遲於明日對外說明，並向大眾報告受影響台灣用戶的通知時程與相關補償方案。酷澎台灣強調，後續將持續配合數位發展部的相關調查與行政作業，並強化資安防護機制，盼讓台灣用戶能夠安心使用平台服務。

關鍵字： 酷澎個資外洩台灣用戶資安事件詐騙提醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！

推薦閱讀

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

根據證交所、櫃買中心公告，熱處理大廠高力 （8996）、記憶體飆股青雲（5386）及光通訊濾鏡廠東典光電（6588）明（25）日起遭處置，其中高力、東典光電處置至3月11日，青雲處置至3月13日。

2026-02-24 18:34
科技ETF強力吸金 「小台積」0052規模正式破千億

科技ETF強力吸金 「小台積」0052規模正式破千億

有「小台積」之稱的富邦科技 ETF（0052）於去（2025）年11月26日完成分割並重新上市後，隨著投資門檻明顯降低、價格更趨親民，成功吸引資金與投資人回流，在台股同步創下歷史新高的帶動下，0052 規模迅速放大，正式突破千億元大關，展現科技型 ETF 的強勁吸金實力。

2026-02-24 17:56
玉山金逾62萬股東期待股利！ 董座稱「會比去年高」　上看1.4元

玉山金逾62萬股東期待股利！ 董座稱「會比去年高」　上看1.4元

玉山金（2884）於今（24）日召開法人說明會，由於去年稅後淨利達342億元，年增率達3成，每股稅後盈餘（EPS）2.12元，董事長黃男州被問到62.2萬股東所關心股利發放問題時，他回應說：獲利有所提升，今年配息金額會比去年1.3元來得高，每股配發1.3元的話，約需194億元，如果提高到1.4元約需210億元，仍有180億元可作為人壽增資之用。

2026-02-24 16:27
13家租賃業者納管金保法　申訴案件以解約、遞延消費兩類為主

13家租賃業者納管金保法　申訴案件以解約、遞延消費兩類為主

金管會於今（24）日宣布租賃公司納管金保法進入第二階段，由13家金融機構轉投資的融資租賃業者將納管，預計3月15日起生效，自從納管以來統計截至2月6日止，有54申訴案，另外還有1件申訴中，民眾申訴消費糾紛類型以解約、遞延消費兩類為主。

2026-02-24 17:46
三大法人聯手買超台股！　外資砸627億元史上第4大

三大法人聯手買超台股！　外資砸627億元史上第4大

台股今（24日）再演大驚奇，盤中指數一度飆漲千餘點，終場仍以大漲927點作收，創下史上第二大漲點，而外資買盤功不可沒，今日再大手筆加碼買超627.33億元，不僅連5買，金額更創下史上第4大，今年至目前僅二個月，惟外資單日買超金額有3天擠上前十大。

2026-02-24 15:54
主動式台股ETF受益人數達83萬新高　一表看5檔人氣王

主動式台股ETF受益人數達83萬新高　一表看5檔人氣王

台股氣勢如虹頻創新高，讓去年甫問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數來到11檔，受益人數更是連續18周創新高。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資料顯示，主動式台股ETF受益人數上周增加7731人，總人數來到83萬5804人，統計今年來已增加20萬3419人。

2026-02-24 15:10
海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

為防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹，財政部關務署表示，民眾採取進口簡易申報快遞貨物「實名認證」線上委任者，從 3月1日起，全面實施「預先確認委任」制度，再辦理報關，取代現行先報關後認證的流程。

2026-02-24 15:00
快訊／台股收盤大漲927.56點創史上第二大漲點　台積電漲65元至1965

快訊／台股收盤大漲927.56點創史上第二大漲點　台積電漲65元至1965

台股今（24日）開高走高，加權指數終場大漲927.56點，以34700.82點作收，漲幅2.75％，成交量8370.67億元，台股今日盤中最高來到34786.42點，指數大漲1013.16點，不管是收盤還盤中，台股今日創下史上第二大漲點。

2026-02-24 13:35
日玻纖布龍頭大漲逾19%！台廠2檔齊刷漲停　台玻連拉3根

日玻纖布龍頭大漲逾19%！台廠2檔齊刷漲停　台玻連拉3根

玻纖布龍頭、日本布料大廠日東紡（Nitto Boseki）24日盤中大漲19%，再刷新高價位，帶動台股玻纖布族群2全面續強，台玻（1802）、德宏（5475）2檔衝上漲停板，富喬（1815）、南亞（1303） 也有逾8%漲幅。

2026-02-24 12:46
永冠-KY「短期資金告急」股價慘跌停　近9500張低掛等著賣

永冠-KY「短期資金告急」股價慘跌停　近9500張低掛等著賣

鑄件大廠永冠-KY （1589）因無擔保轉換公司債到期面臨持有人行使賣回權，短期資金調度受影響，遭證交所公告自（24）日起列為變更交易方法打入全額交割股，並採行分盤集合競價方式，股價開盤即跌落15.25元跌停價，至上午11點30分，低掛委賣單近9500張。

2026-02-24 11:51

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

長榮創辦人遺產10年漲5倍　張國煒649億入袋

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

快訊／大樂透槓龜　貳獎一注獎落高雄

不敗教主曝2類人適合買009816

大樂透「頭獎1億」開獎了

永冠-KY「短期資金告急」股價慘跌停　近9500張低掛等著賣

日倒閉潮創紀錄　124公司「沒人上班」破產

黃志芳過年在台北天天登山健行　年初十要率八百多名員工上擎天崗

日玻纖布龍頭大漲逾19%！台廠2檔齊刷漲停　台玻連拉3根

獨／30歲情侶檔抱走2000萬刮刮樂　新竹市投注站證實

009816還是0050？辣媽郭雅芸揭差異

即／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休

台股漲太兇心驚驚　國泰金調查：股市樂觀情緒下降

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366