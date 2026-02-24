酷澎個資外洩燒到台灣！20萬用戶資料遭非法讀取　數發部急示警

▲南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）。（圖／達志影像）

記者閔文昱、陳瑩欣／綜合報導

南韓電商平台酷澎（Coupang）去年在韓國發生大規模個資外洩事件，事後確認不僅影響當地用戶，也波及台灣。數位發展部數位產業署24日表示，經酷澎台灣通報並由第三方資安公司鑑識後確認，已有20萬4,552名台灣用戶的個人資料遭非法讀取，數發部已要求業者啟動後續處置，並將依法辦理行政檢查。

數產署說明，自去年11月韓國傳出酷澎個資外洩事件後，即第一時間要求酷澎台灣說明調查進度，並釐清是否影響台灣用戶。惟酷澎台灣當時多次回應「未涉及台灣用戶個資」，僅表示已委託第三方資安公司進行調查。主管機關因此持續追蹤，並於去年12月24日邀集資安與個資專家進行實地行政檢查，要求業者每兩周回報調查進度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南韓電商「酷澎」位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

調查翻盤 外洩內容含姓名、地址與訂單紀錄

直到酷澎台灣近日取得Mandiant的鑑識報告後，才依規定向數產署通報，確認本次事件確實影響台灣用戶。外洩資料包括用戶姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址，以及近5筆訂單紀錄等資訊，皆屬高度可識別個資，風險不容小覷。

數產署已責成酷澎台灣，須依《個人資料保護法》規定，主動通知受影響用戶，並設立專屬客服管道、提出補償方案，對外清楚說明事件始末與後續因應措施。數產署也將再次啟動行政檢查，若查有違反個資法情事，將依法裁處，不排除開罰。

此外，數產署提醒，個資外洩後常遭詐騙集團利用，常見話術包括「解除分期付款」、「包裹異常」、「售後客服通知」等，呼籲酷澎用戶近期提高警覺，不點擊不明連結、不提供密碼、驗證碼或身分證字號，如遇可疑狀況可撥打165反詐騙專線 查證，以降低受害風險。

對此，酷澎台灣也回應指出，針對數位發展部稍早發布的個資事件，酷澎台灣致上誠摯歉意，將儘快、但不遲於明日對外說明，並向大眾報告受影響台灣用戶的通知時程與相關補償方案。酷澎台灣強調，後續將持續配合數位發展部的相關調查與行政作業，並強化資安防護機制，盼讓台灣用戶能夠安心使用平台服務。