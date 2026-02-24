酷澎補償方案出爐！受影響用戶「每人1000元折價券」　總金額逾2億

▲南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

記者閔文昱／綜合報導

南韓電商平台酷澎針對日前公告的個資事件，今公布後續處置方案。酷澎台灣表示，已確認部分台灣用戶帳號在事件中遭未授權接觸，將依《個人資料保護法》規定，直接通知所有受影響用戶，並提出總金額超過新台幣2億元的補償方案，每名受影響客戶可獲得總價值1,000元的酷澎購物折價券。

酷澎說明，本案源於酷澎韓國一名前員工的不法行為，該員未經授權存取用戶資料。隨著第三方鑑識與資安專家完成調查，業者已釐清事件影響範圍，並在第一時間向主管機關通報調查結果，同步啟動用戶通知與補償作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲電商平台「酷澎」位於台灣桃園的物流中心。（圖／翻攝自臉書）

未涉密碼、金流 強調資料未遭濫用

依鑑識結果顯示，本次事件中遭接觸的資料僅限於用戶姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址及有限的訂單紀錄，未包含任何財務或支付資訊、登入憑證（如密碼），亦未涉及政府核發的身分證件資料。目前也沒有證據顯示相關資料曾遭外流、轉移或被第三人濫用。

酷澎指出，所有涉案設備均已追回並完成鑑識，前員工存取系統的管道亦已封堵修補，不再對用戶資料構成風險。業者同時強調，將持續配合主管機關後續行政檢查，並強化內部資安與權限控管機制。

▲酷澎位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

3月8日起可查詢 提醒防詐三重點

針對補償方案，酷澎台灣表示，自3月8日起，受影響用戶可透過酷澎App查詢折價券內容與使用方式。儘管目前未發現任何資料遭濫用的情形，業者仍提醒用戶提高警覺，切勿點擊不明連結、留意陌生來電與簡訊，並重申不會透過電話或簡訊要求用戶操作ATM、網路銀行或安裝應用程式。

酷澎強調，對於本次事件造成的擔憂與不便深表歉意，未來將以更透明的溝通方式，持續精進資安防護與監督機制，守護用戶資料安全。