大樂透一注獨得　屏東時隔19個月再次開出頭獎

▲大樂透一注獨得，屏東時隔19月再次開出頭獎。（圖／記者趙蔡州攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／綜合報導

台彩大樂透24日頭獎1億元一注獨得，由屏東縣萬丹鄉「喜來發彩券行」開出，這也是屏東自2024年7月26日以來，時隔約19個月再次開出大樂透頭獎，當年也是一注獨得。

喜來發彩券行2024年9月28日曾開出今彩539頭獎，當時獎金為800萬元，這次大樂透一人獨得，是該彩券行第2次開出大獎。

屏東前次開出大樂透的紀錄是在2024年7月26日，由屏東縣內埔鄉內埔村中興路233巷55號「中興彩券行」開出，當時也是一人獨得。

第115000025期開獎號碼如下。

大樂透：12、19、22、27、28、31。特別號45。

春節大紅包：03、06、13、24、27、31、35、39、46。

春節小紅包：19。

今彩539第115000047期獎號由小到大分別為08、13、16、24、25。

2月24日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出31組，總中獎注數為61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分；本期小紅包開出45組，總中獎注數為48注，其中42組為單注中獎，3組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為340組，剩餘140組，累積開出小紅包組數為531組，剩餘269組，次期（25日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。