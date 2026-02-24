ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

長榮發重訊　代子公司公告發放現金股利8000萬美元

▲長榮海運法說會，總經理吳光輝。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮總經理吳光輝代子公司發布重大訊息。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

長榮（2603）總經理吳光輝24日下午4時發布重大訊息，代子公司公告，Peony Investment S.A.董事會已決議發放現金股利8000萬美元，相關決議於當日通過。

董事會2月24日決議　全數採現金發放

長榮發布重訊，Peony Investment S.A.於今天（24日）召開董事會，決議發放現金股利總額為8000萬美元（約台幣25億元）。此次配息種類為現金股利，未涉及股票股利或其他分派方式。

關鍵字： 長榮

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

根據證交所、櫃買中心公告，熱處理大廠高力 （8996）、記憶體飆股青雲（5386）及光通訊濾鏡廠東典光電（6588）明（25）日起遭處置，其中高力、東典光電處置至3月11日，青雲處置至3月13日。

2026-02-24 18:34
科技ETF強力吸金 「小台積」0052規模正式破千億

科技ETF強力吸金 「小台積」0052規模正式破千億

有「小台積」之稱的富邦科技 ETF（0052）於去（2025）年11月26日完成分割並重新上市後，隨著投資門檻明顯降低、價格更趨親民，成功吸引資金與投資人回流，在台股同步創下歷史新高的帶動下，0052 規模迅速放大，正式突破千億元大關，展現科技型 ETF 的強勁吸金實力。

2026-02-24 17:56
玉山金逾62萬股東期待股利！ 董座稱「會比去年高」　上看1.4元

玉山金逾62萬股東期待股利！ 董座稱「會比去年高」　上看1.4元

玉山金（2884）於今（24）日召開法人說明會，由於去年稅後淨利達342億元，年增率達3成，每股稅後盈餘（EPS）2.12元，董事長黃男州被問到62.2萬股東所關心股利發放問題時，他回應說：獲利有所提升，今年配息金額會比去年1.3元來得高，每股配發1.3元的話，約需194億元，如果提高到1.4元約需210億元，仍有180億元可作為人壽增資之用。

2026-02-24 16:27
13家租賃業者納管金保法　申訴案件以解約、遞延消費兩類為主

13家租賃業者納管金保法　申訴案件以解約、遞延消費兩類為主

金管會於今（24）日宣布租賃公司納管金保法進入第二階段，由13家金融機構轉投資的融資租賃業者將納管，預計3月15日起生效，自從納管以來統計截至2月6日止，有54申訴案，另外還有1件申訴中，民眾申訴消費糾紛類型以解約、遞延消費兩類為主。

2026-02-24 17:46
三大法人聯手買超台股！　外資砸627億元史上第4大

三大法人聯手買超台股！　外資砸627億元史上第4大

台股今（24日）再演大驚奇，盤中指數一度飆漲千餘點，終場仍以大漲927點作收，創下史上第二大漲點，而外資買盤功不可沒，今日再大手筆加碼買超627.33億元，不僅連5買，金額更創下史上第4大，今年至目前僅二個月，惟外資單日買超金額有3天擠上前十大。

2026-02-24 15:54
主動式台股ETF受益人數達83萬新高　一表看5檔人氣王

主動式台股ETF受益人數達83萬新高　一表看5檔人氣王

台股氣勢如虹頻創新高，讓去年甫問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數來到11檔，受益人數更是連續18周創新高。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資料顯示，主動式台股ETF受益人數上周增加7731人，總人數來到83萬5804人，統計今年來已增加20萬3419人。

2026-02-24 15:10
海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

為防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹，財政部關務署表示，民眾採取進口簡易申報快遞貨物「實名認證」線上委任者，從 3月1日起，全面實施「預先確認委任」制度，再辦理報關，取代現行先報關後認證的流程。

2026-02-24 15:00
快訊／台股收盤大漲927.56點創史上第二大漲點　台積電漲65元至1965

快訊／台股收盤大漲927.56點創史上第二大漲點　台積電漲65元至1965

台股今（24日）開高走高，加權指數終場大漲927.56點，以34700.82點作收，漲幅2.75％，成交量8370.67億元，台股今日盤中最高來到34786.42點，指數大漲1013.16點，不管是收盤還盤中，台股今日創下史上第二大漲點。

2026-02-24 13:35
日玻纖布龍頭大漲逾19%！台廠2檔齊刷漲停　台玻連拉3根

日玻纖布龍頭大漲逾19%！台廠2檔齊刷漲停　台玻連拉3根

玻纖布龍頭、日本布料大廠日東紡（Nitto Boseki）24日盤中大漲19%，再刷新高價位，帶動台股玻纖布族群2全面續強，台玻（1802）、德宏（5475）2檔衝上漲停板，富喬（1815）、南亞（1303） 也有逾8%漲幅。

2026-02-24 12:46
永冠-KY「短期資金告急」股價慘跌停　近9500張低掛等著賣

永冠-KY「短期資金告急」股價慘跌停　近9500張低掛等著賣

鑄件大廠永冠-KY （1589）因無擔保轉換公司債到期面臨持有人行使賣回權，短期資金調度受影響，遭證交所公告自（24）日起列為變更交易方法打入全額交割股，並採行分盤集合競價方式，股價開盤即跌落15.25元跌停價，至上午11點30分，低掛委賣單近9500張。

2026-02-24 11:51

