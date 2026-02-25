中國採購美國大豆可能生變　航商看從南美買航程更長

▲穀物運送主要採用巴拿馬系列船舶，而南美到中國的航程比北美到中國還長。（圖／取自裕民官網）

記者張佩芬／綜合報導

川普的對等關稅遭美國最高法院判決違法後，《CNN》直指這次裁決最直接的受益者無疑是中國，《彭博》認為將使川普更難施壓習近平，要求中國增加對美國大豆等採購，甚至傳出中國可能不買價格偏高的美國大豆，對此裕民航運高階指出，中國不是買北美大豆就是買南美大豆，總貨量變化有限，而南美航程比北美長，對海運業更有利。

統計資料顯示，中國大陸在2024年大豆進口量共1.05億噸，主要從美國與巴西、阿根廷進口，而就航程來看，從美東航往中國大陸約需 25–30天，從巴西、阿根廷航往中國大陸約需35–45天，因塞港可能甚至更久。

穀物主要以巴拿馬系列船舶運送，今年首季上半季該系列的8.2萬噸卡薩姆型船運價年增70%，超輕便型船年增44%，不過增幅最高的是運送鐵礦砂與鋁礦的海岬型船，運價年增幅高達140%，運價更創2008年以來2月的最高紀錄。

從期貨市場來看，昨(24)晚海岬型船第二季日租已經來到32,350美元，是成本價的近倍數，巴拿馬型船日租來到19,358美元，比成本價高出76%。全年來看，船舶經紀商估海岬型船最具優勢。

就產季來看，南美穀物主要產季在2-5月，北美在9-11月，運輸時段不同，航商認為，3月底川普訪問中國大陸後，中國今年到底會買多少美國穀物就會揭曉。

復旦大學美國研究中心主任Wu Xinbo認為，美國最高法院的裁決讓中國在談判中處於更強勢的位置，關稅被認定為非法，「大豆牌」就重新回到中國手中。

《CNN》則指出，美國最高法院做出裁決後，川普政府緊急改用另一項貿易法案，重新實施臨時性全球關稅，但是新措施具有高度不確定性，不僅效期短暫，且在150天後必須獲得國會批准。

業界分析，大陸採購美國大豆的意願，可能會因此降低，如果失去關稅威脅，很難相信會主動購買較昂貴的美國大豆。

路透社則報導，資產管理機構Lakefront Futures高階避險顧問Darin Fessler指出，「川普一直試圖對中國大陸施壓，現在我們要問的是，中國大陸是否會降低接收大豆的意願？」