台積電「望2000衝3000」　2026最旺財位曝光

馬年開局，台股出現好兆頭，指數直奔34700點，台積電最高來到1975元，市場氣氛高昂。這波氣勢能延續多久？投資人關心的不只有趨勢，還有運勢。風水名師徐玉蘭直言，2026年想催財，關鍵在「水」，她指出，透過觀察八字結構與流年方位，再搭配適當的風水布局，不只能順勢而為，還能「讓財神比較容易找到你」，把好運氣勢延續下去。

2026年開運風水、財運布局該怎麼做？風水名師徐玉蘭特別推薦「水」的力量；依九宮飛星理論，今年財位落在家中中宮、東方與北方，「水主財，用水去催財是最快、最有用的方法。」她建議，在客廳東邊與北邊擺放水缸，重點是「水要流動、不要蓋子，一週換一次水。」若不方便放大水缸，辦公桌東或北方放一杯開口的水，每天更換也有效，「水缸一換水，錢就會來，請問你會不會努力換水？」

除了招財，馬年也要留意健康方位。她提醒，今年五黃病符在南方與西北方，若家中窗戶在這兩個方位，「立春後常常感冒、就醫也看不好，可以把窗戶、窗簾關起來。」若仍覺得運勢低迷，可能是火氣太旺，「可以往北方旅行，多泡水、泡澡，用黑、藍、白、灰這些金水顏色去平衡。」

至於如何判斷流年是否順遂？她給出簡單方法：「過完農曆年到5月，感覺一下，如果一開春就覺得很順，大概全年都不錯；如果各種不順，就要開始調整。」面對多變的市場，徐玉蘭提醒，了解自己的財運結構，順勢而為，再加一點後天布局，「讓財神比較容易找到你。」

投資要賺錢，有人靠選股邏輯，有人看總經趨勢，如何知道自己適不適合靠投資賺錢？徐玉蘭直言：「八字裡面如果只有一個正財，那確實比較是薪水；但如果有兩個以上正財，或偏財很多，在投資上面就會比較順風順水。」她解釋，八字中的「正財」與「偏財」象徵不同財源。

正財偏向穩定收入，但只要超過一個以上的正財，其實就有可能是副業、外快，或投資運還不錯；若偏財多，代表對市場敏感度高，較容易掌握波段機會；不過她也提醒，若命盤裡沒有正財、偏財，也不必沮喪，「沒有『財』可能有『用神』、『正官』、『七殺』，代表工作上的貴人、人脈比較多，可以透過這些資源去賺錢，只是比較間接。」

徐玉蘭強調，命盤雖是先天，但不必太「宿命論」，她引用「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書」，認為命是基礎，但後天仍可調整，「如果命運不能被加強，那我們幹嘛努力？」她笑說，先天條件像素顏，後天努力就是化妝，「還是可以讓狀態變好。」更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/ntFElSRTBpQ

