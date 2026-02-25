不是醫學、電機！網點「1科系」是高薪潛力股　出路廣業界狂搶人

▲學測今放榜，熱門與冷門科系的選擇成為討論焦點。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

今年學測成績於今（25）日公布，不少考生與家長已著手規劃志願選填方向。除了醫學系、電機系等傳統熱門科系外，哪些「看似冷門」卻具備穩定就業與薪資優勢的選擇，也在社群平台掀起討論。其中數學系被多次點名，成為話題焦點。

大學讀什麼科系「出路意外廣」？一票人點名數學系

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友就發問「哪些聽起來冷門卻意外好找工作？」引發熱烈回應，討論中，有人列舉水利工程、環境工程、衛生管理、海洋相關科系、環安系、土木系、森林系與社工系等，認為這些領域專業門檻高、取代性低，在特定產業具備穩定需求。

不過，在眾多留言裡，數學系的聲量最高，不少網友直言其為被低估的「高薪潛力股」。有網友形容，數學能力是多數理工科的重要基礎，只要專業實力足夠，發展舞台並不受限。留言指出，外界常將數學系與教職畫上等號，但實際出路相當廣泛，涵蓋金融、保險、科技、資料分析、博弈產業與風險控管等領域。

數理畢業生平均月薪6.9萬！1111人力銀行統計：6成進入科技業

另外，有網友提到，數學系、風險管理系與精算學系畢業後可投入精算師職涯，薪資表現亮眼；數學背景轉往軟體工程、半導體產業或設備工程領域亦相當常見。根據1111人力銀行調查，擁有數學或物理背景的畢業生中，超過8成期望進入科技產業，實際投入者超過6成，常見職務像是軟體工程師、半導體工程師或設備工程師與品管工程師等，平均月薪約6萬9600元，整體薪資水準接近7萬元。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，數理背景人才具備邏輯分析與問題拆解能力，在跨領域轉職時展現彈性優勢。調查亦顯示，約7成數理人才認為目前工作與所學高度相關，職涯滿意度偏高。此外，若進一步取得精算相關專業證照，年薪突破百萬元並非少見；若結合程式能力投入人工智慧、資料科學或半導體產業，薪資成長空間更具潛力。

延伸閱讀

▸ 韓流來襲1／樂天女孩拚了！韓籍「六本柱」成形 一次補齊6外援衝回天花板

▸ 民眾買破萬外套欲退貨！客服竟截圖IG限動：證明有穿過不能退

▸ 原始連結