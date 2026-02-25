快訊／台積電2000元來了！　台股首登35K大漲近500點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以34753.31點開出，指數上漲52.49點，漲幅0.15％。隨後指數一路飆漲491.78點至35192.60點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1995元，漲幅1.53％，隨後漲勢擴大，上漲35元至2000元；鴻海（2317）上漲3元至235元；聯發科（2454）上漲15元至1840元；廣達（2382）上漲1.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲1元至191.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲370.44點或0.76％，收在49174.5點；標準普爾500指數上漲52.32點或0.77％，收6890.07點；那斯達克指數上漲236.41點或1.04％，收在22863.68點；費城半導體指數上漲118.88點或1.45％，收8332.34點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49174.5 ▲370.44 ▲0.76% S&P500 6890.07 ▲52.32 ▲0.77% NASDAQ 22863.68 ▲236.41 ▲1.04% 費城半導體指數 8332.34 ▲118.88 ▲1.45%

資料來源：證交所