ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台積電2000元來了！　台股首登35K大漲470點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以34753.31點開出，指數上漲52.49點，漲幅0.15％。隨後指數一路飆漲491.78點至35192.60點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1995元，漲幅1.53％，隨後漲勢擴大，上漲35元至2000元；鴻海（2317）上漲3元至235元；聯發科（2454）上漲15元至1840元；廣達（2382）上漲1.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲1元至191.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲370.44點或0.76％，收在49174.5點；標準普爾500指數上漲52.32點或0.77％，收6890.07點；那斯達克指數上漲236.41點或1.04％，收在22863.68點；費城半導體指數上漲118.88點或1.45％，收8332.34點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 49174.5 ▲370.44 ▲0.76%
S&P500 6890.07 ▲52.32 ▲0.77%
NASDAQ 22863.68 ▲236.41 ▲1.04%
費城半導體指數 8332.34 ▲118.88 ▲1.45%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【誰家的皮草掉了？】圓潤貓貓屋頂超Chill曬太陽　網友：讓人想吸爆

推薦閱讀

快訊／台積電2000元來了！　台股首登35K大漲近500點

快訊／台積電2000元來了！　台股首登35K大漲近500點

美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以34753.31點開出，指數上漲52.49點，漲幅0.15％。隨後指數一路飆漲491.78點至35192.60點。

2026-02-25 09:06
中國採購美國大豆可能生變　航商看從南美買航程更長

中國採購美國大豆可能生變　航商看從南美買航程更長

川普的對等關稅遭美國最高法院判決違法後，《CNN》直指這次裁決最直接的受益者無疑是中國，《彭博》認為將使川普更難施壓習近平，要求中國增加對美國大豆等採購，甚至傳出中國可能不買價格偏高的美國大豆，對此裕民航運高階指出，中國不是買北美大豆就是買南美大豆，總貨量變化有限，而南美航程比北美長，對海運業更有利。

2026-02-25 07:00
快訊／台積電飆漲遭列台股注意股！　期貨夜盤2000元達陣

快訊／台積電飆漲遭列台股注意股！　期貨夜盤2000元達陣

台積電（2330）多頭氣勢不衰，今（24）日盤中飆出1975元天價，傍晚遭證交所列入注意股警示名單，台積電期貨夜盤大漲25元或1.27%，衝上2000元新天價，投資人期待明（25）日台股可以跟上。

2026-02-24 22:54
大立光2025年EPS 159元　下半年擬配52元現金股利

大立光2025年EPS 159元　下半年擬配52元現金股利

光學鏡頭龍頭大立光（3008）今（24）日召開董事會，通過2025年度財報，全年稅後淨利212.75億元，每股盈餘（EPS）159.41元。董事會同時決議，去年下半年擬配發現金股利每股52元，合計全年配息80元，配息率約50.2%，並訂於6月9日召開股東會。

2026-02-24 20:20
光寶四度進軍MWC　展出輝達AI-RAN應用解決方案

光寶四度進軍MWC　展出輝達AI-RAN應用解決方案

光寶科技（2301）將於3月2日至3月5日前進西班牙巴塞隆納，第四度盛大參與2026 MWC世界通訊大會（Mobile World Congress）。今年光寶以「AI-Driven 5G: Enabling Trusted, Resilient Networks」為主題，聚焦 AI與5G技術的深度整合，全面展出光寶攜手全球生態系夥伴，加速5G商用落地與垂直產業應用的最新成果。

2026-02-24 20:13
青島港引入20種機器人負責春節值班　無人船自主靠港裝卸

青島港引入20種機器人負責春節值班　無人船自主靠港裝卸

今年中國央視春晚的機器人表演引發全球關注，根據大陸信德海事網今(24)日報導，今年春節青島港以引進的21種機器人，承擔港口春節期間的值班工作，過去工作人員在寒冬下，ㄧ次巡檢要往返6公里，棉襖都能濕透的工作，現在只需在系統中一鍵下發任務，機器人就能自主從充電房出。另該港近期也完成首次無人船自主彎靠與裝卸的任務。

2026-02-24 19:38
3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

根據證交所、櫃買中心公告，熱處理大廠高力 （8996）、記憶體飆股青雲（5386）及光通訊濾鏡廠東典光電（6588）明（25）日起遭處置，其中高力、東典光電處置至3月11日，青雲處置至3月13日。

2026-02-24 18:34
科技ETF強力吸金 「小台積」0052規模正式破千億

科技ETF強力吸金 「小台積」0052規模正式破千億

有「小台積」之稱的富邦科技 ETF（0052）於去（2025）年11月26日完成分割並重新上市後，隨著投資門檻明顯降低、價格更趨親民，成功吸引資金與投資人回流，在台股同步創下歷史新高的帶動下，0052 規模迅速放大，正式突破千億元大關，展現科技型 ETF 的強勁吸金實力。

2026-02-24 17:56
13家租賃業者納管金保法　申訴案件以解約、遞延消費兩類為主

13家租賃業者納管金保法　申訴案件以解約、遞延消費兩類為主

金管會於今（24）日宣布租賃公司納管金保法進入第二階段，由13家金融機構轉投資的融資租賃業者將納管，預計3月15日起生效，自從納管以來統計截至2月6日止，有54申訴案，另外還有1件申訴中，民眾申訴消費糾紛類型以解約、遞延消費兩類為主。

2026-02-24 17:46
四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

四維航旗下宜蘭綠舞力拼轉盈　攜手桃園名人堂推「山海雙城之旅」

四維航(5608)旗下的宜蘭綠舞國際觀光飯店力拼轉盈，看準國旅「短天數、多體驗」需求持續升溫，攜手桃園名人堂花園大飯店，即日起至6月30日推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案，每人5490元即可入住兩家飯店，並將兩館熱門體驗一次打包。

2026-02-24 17:14

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台積電飆漲遭列台股注意股！　期貨夜盤2000元達陣

酷澎證實20萬台灣用戶個資外洩

台積電列注意股　網：被關就見證歷史

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

屏東時隔19個月　再次開出大樂透頭獎

酷澎補償方案公布　每人1000元折價券

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

大樂透1億元一注獨得　獎落屏東萬丹

長榮發重訊　發放現金股利8000萬美元

台積電「望2000衝3000」　2026最旺財位曝光

台積電期貨夜盤收2015元　今起列入注意股

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

不敗教主曝2類人適合買009816

日玻纖布龍頭大漲逾19%！台廠2檔齊刷漲停　台玻連拉3根

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

多頭總司令張錫退休持股曝光

大樂透「頭獎1億」開獎了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366