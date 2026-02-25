NVIDIA財報明晨揭曉　華爾街對AI支出仍持懷疑態度

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

2026年科技股開局表現低迷，多數大型科技公司股價走弱，但AI晶片龍頭NVIDIA逆勢上漲，成為市場唯一亮點。統計顯示，八大市值破兆美元科技公司中已有七家年初以來下跌，僅輝達股價小漲約2.7%，同期那斯達克指數則下跌逾2.5%，包括Microsoft、Amazon與Tesla均出現雙位數跌幅。

根據外媒CNBC報導，市場焦點轉向輝達即將公布的財報。華爾街普遍認為，AI基礎建設支出持續擴張，將為公司營運提供強勁支撐。Wedbush分析指出，2026年超大規模雲端業者資本支出預測持續上修，AI伺服器與資料中心建設將成主要成長動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前輝達約九成營收來自資料中心業務，涵蓋GPU與AI系統，主要用於訓練與運行大型語言模型。隨著科技巨頭大舉興建AI資料中心，Alphabet、Meta、微軟與亞馬遜今年合計AI相關資本支出預估接近7,000億美元，年增幅可能超過六成。

不過市場仍存在疑慮，部分投資人擔心AI基礎建設過度投資，一旦資本支出成長放緩，可能對高度依賴AI需求的輝達帶來較大衝擊。Cantor Fitzgerald分析師指出，儘管AI算力需求依然強勁，但市場仍擔憂超大規模雲端資本支出可能見頂。

財測方面，市場預估輝達2026財年第四季營收將年增68%至660億美元，下一季營收亦可望年增63%至720億美元。市場同時關注新一代Vera Rubin系統推出進度。執行長Jensen Huang先前透露，過去一年已出貨600萬顆Blackwell GPU，並預期未來Blackwell與Rubin世代GPU合計銷售規模上看5,000億美元。

此外，市場亦密切關注輝達收購AI晶片新創Groq資產的後續效益。該交易金額約200億美元，將強化輝達在AI推論領域的布局，並有助對抗客製化ASIC晶片競爭。分析師預期，公司將在財報會議中釋出更多產品與技術路線細節，藉此回應市場對競爭壓力的疑慮。