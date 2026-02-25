台積電「站上蛋清2000元天價」　財經作家：ADR已經到2400元

▲台積電今一度站上2000元天價。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

台積電近6個交易日價差超過185元，被證交所列為注意股，而今（25日）一度站上「蛋清」2000元天價，威力震懾全場！財經作家阿格力發文笑稱，蛋清哏要再想新的了，他也提醒若以ADR換算，早已來到2400元水準，「所以不要太預設立場」。

阿格力在臉書粉專表示，台積電今股價一度站上2000元，並笑稱「蛋清價2000元」得要換新哏了，因為以台積電ADR來看已經到2400元，所以別太預設立場。

阿格力也直呼，未來不管是哪個AI陣營勝出，台積電還是市場交集，「人生有很多選擇，看你選參與台積電發展，還是要繼續疑美論？」

事實上，網傳「蛋清哏」的由來是，台積電董事長魏哲家曾被問及「台積電會漲到多少？」魏哲家則幽默回應，雞蛋如果把蛋黃拿掉剩什麼？而背後意思解讀成，「剩蛋清，台語蛋清即2000」。

價差達185元！台積電列為注意股

另外，證交所24日將台積電（2330）列入注意股票名單，原因是「台積電6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者」。

這讓財經網美胡采蘋發文表示，「我要笑瘋，台積電因為漲太多，六個營業日價差超過185元，今天被證交所列為注意股，第一次看到這麼大支的注意股，我就問：這支股的莊家到底是誰」。