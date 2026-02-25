ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電「站上蛋清2000元天價」　財經作家：ADR已經到2400元

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲台積電今一度站上2000元天價。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

台積電近6個交易日價差超過185元，被證交所列為注意股，而今（25日）一度站上「蛋清」2000元天價，威力震懾全場！財經作家阿格力發文笑稱，蛋清哏要再想新的了，他也提醒若以ADR換算，早已來到2400元水準，「所以不要太預設立場」。

阿格力在臉書粉專表示，台積電今股價一度站上2000元，並笑稱「蛋清價2000元」得要換新哏了，因為以台積電ADR來看已經到2400元，所以別太預設立場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿格力也直呼，未來不管是哪個AI陣營勝出，台積電還是市場交集，「人生有很多選擇，看你選參與台積電發展，還是要繼續疑美論？」

事實上，網傳「蛋清哏」的由來是，台積電董事長魏哲家曾被問及「台積電會漲到多少？」魏哲家則幽默回應，雞蛋如果把蛋黃拿掉剩什麼？而背後意思解讀成，「剩蛋清，台語蛋清即2000」。

價差達185元！台積電列為注意股

另外，證交所24日將台積電（2330）列入注意股票名單，原因是「台積電6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者」。

這讓財經網美胡采蘋發文表示，「我要笑瘋，台積電因為漲太多，六個營業日價差超過185元，今天被證交所列為注意股，第一次看到這麼大支的注意股，我就問：這支股的莊家到底是誰」。

關鍵字： 台積電蛋清注意股2000元天價AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阮月嬌會唱台語歌?! 　阿翰秀歌技被王識賢認證

推薦閱讀

快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

輝達（NVIDIA）最新財報預計台北時間明（26日）公布，市場多認為可以繳出亮麗成績單，帶動台積電（2330）近二個交易日股價狂飆，今早盤交易至10時40分以後再現一波漲勢，股價衝高至2025元，大漲60元。

2026-02-25 10:53
面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停　友達創波段高

面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停　友達創波段高

群創（3481）持續活化資產，市場傳出南科Fab5關廠時程將提前至今（2026）年5月，售廠降低維運成本，亦有業外挹注帳面，農曆年新春開紅盤以來，連續三天走高，今（25）日一度攻克27.3元漲停價位，10點半左右成交量逼近60萬張，居上市成交量最大個股，友達（2409）不遑多讓，直攻17.6元波段新高，創下2024年10月以來新高。

2026-02-25 11:06
台股刷35K新高！3檔ETF順利填息　00936平歷史高價

台股刷35K新高！3檔ETF順利填息　00936平歷史高價

受惠台積電（2330）創下2000元天價，台股開高走高，大漲400點之多，突破3萬5千點，今（25）日有五檔ETF除息，有三檔完成填息，分別富邦臺灣優質高息（00730）、台新永續高息中小型（00936）、台新AI優息動能（00962），00962股價漲幅逾2%，表現最為突出，順利填息也追平11.6元歷史高價，尚未填息為富邦特選高股息30（00900）、永豐優息存股（00907）。

2026-02-25 10:25
台積電無懼被列注意股　股價飆2005元新天價、市值逼近52兆元

台積電無懼被列注意股　股價飆2005元新天價、市值逼近52兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）股價今日正式破2000元大關，台積電近期股價連日飆漲，昨日被證交所列入注意股，不過並未影響台積電股價漲勢，今日盤中衝上2005元的新天價，漲40元，漲幅達2.04%，市值也來到51.99兆元新高。

2026-02-25 10:19
牛皮股鴻海飆漲近半根　外資連5買敲逾10萬張

牛皮股鴻海飆漲近半根　外資連5買敲逾10萬張

老AI股中被視為「走勢牛皮」的鴻海（2317）近期在外資連續5個交易日敲入逾10萬張的消息加持下，今（25）日盤中漲近半根，漲勢凌駕4大權值股之上，多頭士氣大振。

2026-02-25 09:53
酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶　數產署25日行政檢查

酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶　數產署25日行政檢查

數產署今日表示，有關去（114）年於韓國發生之「酷澎韓國(Coupang Corp.)個資外洩事件」，經酷澎股份有限公司（酷澎臺灣）於115年2月23日向數位發展部數位產業署通報，其委託之第三方資安公司Mandiant鑑定後發現，本事件已確認影響逾20萬名臺灣用戶，數產署即要求酷澎臺灣於當日（2月23日）親赴數產署說明及提供相關資料，並將於115年2月25日辦理行政檢查，亦已責成酷澎臺灣積極妥處，以維護民眾權益。

2026-02-25 10:43
NVIDIA財報明晨揭曉　華爾街對AI支出仍持懷疑態度

NVIDIA財報明晨揭曉　華爾街對AI支出仍持懷疑態度

2026年科技股開局表現低迷，多數大型科技公司股價走弱，但AI晶片龍頭NVIDIA逆勢上漲，成為市場唯一亮點。統計顯示，八大市值破兆美元科技公司中已有七家年初以來下跌，僅輝達股價小漲約2.7%，同期那斯達克指數則下跌逾2.5%，包括Microsoft、Amazon與Tesla均出現雙位數跌幅。

2026-02-25 10:00
萬海謝福隆：今年美線長約價加高　光明郭志誠：散裝比去年好

萬海謝福隆：今年美線長約價加高　光明郭志誠：散裝比去年好

航運界今(25)日上午舉行新春團拜，萬海航運總經理謝福隆指出，目前已經在洽談的美國線五月新年度長約，目前所知運費有加高，每大箱(40呎櫃)從去年的1400-1500美元提高到1600-1700美元；光明海運董事長郭志誠則表示，今年散裝船運第一季運費水平特別高，估計全年運費水平會優於去年。

2026-02-25 11:36
早就準備好500萬　夫妻倆「一早閉眼All in」：等不到台積電下跌

早就準備好500萬　夫妻倆「一早閉眼All in」：等不到台積電下跌

晶圓代工龍頭台積電（2330）股價近期股價連日飆漲，今（25）日正式破2000元大關，一票投資人興奮歡呼，作家黃大米笑說，台積電股價連環上漲、幾乎不回頭，今日竟然衝破2000元，「真的超神奇」，為了紀念台積電衝上2000點，已買進10股。底下就有網友表示，夫妻倆合資500萬，今日All in台積電。

2026-02-25 11:36
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

據勞保局統計至2月23日止，桃園市租賃管理服務業從業人員職業工、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會及大台南宗教服務職業工會4家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2026-02-25 11:35

讀者迴響

熱門新聞

酷澎證實20萬台灣用戶個資外洩

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

台積電列注意股　網：被關就見證歷史

快訊／台積電飆漲遭列台股注意股！　期貨夜盤2000元達陣

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

酷澎補償方案公布　每人1000元折價券

屏東時隔19個月　再次開出大樂透頭獎

快訊／台積電2000元來了！　台股首登35K大漲470點

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

不敗教主曝2類人適合買009816

大樂透1億元一注獨得　獎落屏東萬丹

台積電「望2000衝3000」　2026最旺財位曝光

黃立成爆倉帳戶僅剩78萬「再豪擲769萬」

長榮發重訊　發放現金股利8000萬美元

快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

台積電期貨夜盤收2015元　遭列入注意股

3檔明起被「抓去關」！　記憶體飆股青雲遭處置到3／13

日玻纖布龍頭大漲逾19%！台廠2檔齊刷漲停　台玻連拉3根

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366