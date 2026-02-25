台股刷35K新高！3檔ETF順利填息　00936平歷史高價

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠台積電（2330）創下2000元天價，台股開高走高，大漲400點之多，突破3萬5千點，今（25）日有五檔ETF除息，有三檔完成填息，分別富邦臺灣優質高息（00730）、台新永續高息中小型（00936）、台新AI優息動能（00962），00962股價漲幅逾2%，表現最為突出，順利填息也追平11.6元歷史高價，尚未填息為富邦特選高股息30（00900）、永豐優息存股（00907）。

富邦臺灣優質高息（00730）每股配息0.11元，連續10個月維持同樣配息水準，昨日收盤價為23.26元，除息參考價為23.15元，今日股價最高來到23.4元，漲幅1.08%，完成填息。

富邦特選高股息30（00900）每股配息0.075元，連續三個月維持同樣配息水準，昨日收盤價為14.93元，除息參考價為14.85元，今日股價在平盤附近震盪整理，最高來到14.9元，填息比例約67%。

永豐優息存股（00907）每股配發0.16元，昨日收盤價為15.88元，除息參考價為15.72元，股價也在平盤附近震盪整理，最高來到15.77元，填息比例約31%。

台新永續高息中小型（00936）每股配發0.1元，昨日收盤價為17.94元，除息參考價為17.84元，股價震盪走高，最高來到18.04元，創下歷史新高也完成填息。

台新AI優息動能（00962）每股配發現金股利0.03元，昨日收盤價11.4元，除息參考價為11.37元，早盤股價一度勁揚2.02%，來到11.6元，不僅填息也平了股價歷史高價。

