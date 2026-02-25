台積電無懼被列注意股　股價飆2005元新天價、市值逼近52兆元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）股價今日正式破2000元大關，台積電近期股價連日飆漲，昨日被證交所列入注意股，不過並未影響台積電股價漲勢，今日盤中衝上2005元的新天價，漲40元，漲幅達2.04%，市值也來到51.99兆元新高。

台積電昨日罕見被證交所列入注意股，原因為6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者，因此被列入，不過台積電今日仍維持漲勢，股價持續創高，並成功達陣突破2000元關卡。

不過台積電今年在全年成長看好下，股價還有望續創新高，台積電日前在法說會釋出最新財測，台積電預期，2026年第一季營收以美元計，約會落在346億美元至358億美元之間，有望季增4％，若以新台幣兌美元1比31.6元計算，毛利率預計落在63％至65％之間，營利率則預計落在54％至56％之間。

針對今年全年展望，台積電董事長魏哲家則表示，台積電今年仍被強勁AI需求帶動，台積電營運表現會比產業平均要來得更好，預期今年全年營收有望年增30％，預期又會是強勁成長的一年，長期年營收成長自2024年到2029年，也能繳出25％ CAGR的表現。