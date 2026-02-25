爆倉後帳戶僅剩78萬　黃立成「再豪擲769萬」深夜加碼

▲黃立成。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

「麻吉大哥」黃立成的加密貨幣帳戶動向成為焦點，根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據，黃立成的加密帳戶周二（24日）遭到完全清算，帳戶餘額僅剩2.49萬美元（約新台幣78萬元）。不過他並未停止操作，當天深夜再度向去中心化衍生品交易平台Hyperliquid注入24.5萬枚USDC（約新台幣769萬元）。

帳戶餘額僅剩2.49萬美元

鏈上分析團隊Lookonchain於24日深夜在X發文，黃立成的加密帳戶當天遭到完全清算，帳面餘額降至2.49萬美元，加密貨幣圈始終存在一個未解之謎「麻吉大哥到底有多少錢？」

再投入24.5萬枚USDC

貼文提到，每當黃立成遭強制平倉、帳戶幾近歸零時，隨後便會再度向Hyperliquid存入資金，持續加碼做多，他此次再投入24.5萬美元等值的USDC，約新台幣769萬元，操作風格與過往相似。

消息一出，再度引起網友熱議，「麻吉大哥被清算了好幾次，但還是比我富有」、「他的策略目前看來似乎奏效了，很多人都對他的下一步感到好奇」、「我以前覺得我的損失已經夠慘了，但這哥們的慘程度簡直是另一個境界」、「感覺他在其他帳戶上進行反向交易，故意在這裡虧損以逃避稅收」、「有沒有人實際統計過他的總存款額與總提款額？」