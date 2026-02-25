2年前才問「誰要陪我等台積電到700元？」財經作家今喊：等2330元

▲台積電股價創新高。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）近期股價連日飆漲，今（25）日正式破2000元大關，市場氣氛高昂，知名財經作家游庭皓稍早發文問「誰願意陪我到2330呢？」他也翻出過往的貼文，兩年前台積電股價跌到600元時就問「誰會陪我等到700元呢？」如今股價漲破2000元，一票網友也看好後續發展「持續蹲點中」。

兩年前才喊「誰願意陪我到700元？」



[廣告]請繼續往下閱讀...

財經作家游庭皓在FB發文，2024年1月19日曾發文「台積電站回600關卡了，然而有30萬人決定提前下車，誰會陪我等到700元呢？」當時他以700元為目標價位，之後股價只要增加100元，就發文問「誰願意陪我到800元呢？」「誰願意陪我到900呢？」「誰願意陪我到1000呢？」「誰願意陪我到1200呢？」

過了兩年，台積電今日正式破2000元大關，他再度發文，不過這次他不以100元為級距，直接跳掉2330元，也就是台積電的股票代碼。

貼文曝光，引起網友熱論，「這次級距跳很大」、「之前是一個月跳一次價格，現在每天跳，皓哥直接拉好拉滿，不然要一直發文很累 」、「跟著皓哥走」、「發文頻率太高，直接喊到2330」、「直接跳到2330是給予台積電的尊重」、「皓哥上兩千直接改級距了欸」、「2100、2200都不要了嗎」、「一定陪到底」、「不是說好要陪你到3000嗎」。

受惠台積電（2330）創下2000元天價，台股開高走高，大漲400點之多，突破3萬5千點。今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1995元，漲幅1.53％，隨後漲勢擴大，上漲35元至2000元；鴻海（2317）上漲3元至235元；聯發科（2454）上漲15元至1840元；廣達（2382）上漲1.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲1元至191.5元。