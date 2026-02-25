面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停　友達創波段高

▲面板雙虎友達、群創。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）持續活化資產，市場傳出南科Fab5關廠時程將提前至今（2026）年5月，售廠降低維運成本，亦有業外挹注帳面，農曆年新春開紅盤以來，連續三天走高，今（25）日一度攻克27.3元漲停價位，10點半左右成交量逼近60萬張，居上市成交量最大個股，友達（2409）不遑多讓，直攻17.6元波段新高，創下2024年10月以來新高。

群創近年積極處分老舊面板產線，逐步淡出部分傳統產能，轉向發展FOPLP（扇出型面板級封裝）等高附加價值領域，群創於去（2025）年中已將南科Fab5筆電、顯示器與醫療用面板等產線，陸續轉往竹南T2廠與南科3廠生產。

市場消息指出，群創計畫把Fab5廠區出售給記憶體大廠美光科技（Micron），此舉可望節省上億元費用，成本下降增加今年營運獲利契機，股價衝高到27.3元漲停價位，惟新春開紅盤以來，連續三個交易日走高，短多獲利了結賣壓出籠，股價拉回未能鎖住漲停價位。

第一季為面板業傳統淡季，市調機構集邦科技公布，今年二月下旬面板價格預測，TV面板需求維持穩定，春節產能調節，整體供需維持穩定，買賣雙方在價格的議定上變化不大，TV面板價格仍維持上漲態勢，65吋因需求較好而上漲3美元，整體漲幅略微放大，預估監視面板價格也逐步轉為上漲態勢；筆電面板價格目前依然呈現下跌的趨勢，預估二月份的筆電面板價格將呈現全面下跌的趨勢。

