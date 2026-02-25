早就準備好500萬　夫妻倆「一早閉眼All in」：等不到台積電下跌

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）近期股價連日飆漲，今（25）日正式破2000元大關，一票投資人興奮歡呼，作家黃大米笑說，台積電股價連環上漲、幾乎不回頭，今日竟然衝破2000元，「真的超神奇」，為了紀念台積電衝上2000元，已買進10股。底下就有網友表示，夫妻倆合資500萬，今日All in台積電。

為紀念2000元 黃大米買進10股

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米在貼文中指出，一大早朋友傳來台積電站上2000元的照片，她驚呼「台積電真的超神奇，就這樣連環漲上去，完全不回頭」，台積電真的是台灣的「護國神山」，也是許多股民的精神領袖、口袋救星。為了紀念台積電衝上2000元，她買進10股，約新台幣2萬元，「不是十張喔，是十股，我就是這麼奈米。」

貼文曝光，有網友提到，「我朋友跟他先生兩人合資500萬，一直在等待台積電下跌的時候進場買，結果今天是閉著眼睛買。」

其他網友紛紛表示，「多少人每天都在靠它吃飯，台股真的太瘋狂了，漲到無極限」、「我來算算~不用年底會破2030，說中算我神，說不中不要打我」、「我好希望台積電也可分割一下」、「終於可以說不是錢太少，是買太少了」、「0050跟著發瘋」。

受惠台積電（2330）創下2000元天價，台股開高走高，大漲400點之多，突破3萬5千點。今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1995元，漲幅1.53％，隨後漲勢擴大，上漲35元至2000元；鴻海（2317）上漲3元至235元；聯發科（2454）上漲15元至1840元；廣達（2382）上漲1.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲1元至191.5元。