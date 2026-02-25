ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

萬海、光明高層釋航運展望　「美線長約價加高、散裝比去年好」

▲萬海總經理謝福隆。（圖／記者張佩芬攝）

▲萬海總經理謝福隆表示今年美國線長約價比去年高。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

航運界今(25)日上午舉行新春團拜，萬海航運總經理謝福隆指出，目前已經在洽談的美國線五月新年度長約，目前所知運費有加高，每大箱(40呎櫃)從去年的1400-1500美元提高到1600-1700美元；光明海運董事長郭志誠則表示，今年散裝船運第一季運費水平特別高，估計全年運費水平會優於去年。

謝福隆指出，去年非洲、歐洲與東協市場明顯成長，今年市場依然看好，川普關稅政策會有些變化，需要觀察，而去年中國即使面對關稅干擾，整體出口依然成長，今年整體情勢看好，明後年雖然船噸增加，但全球貿易量也在成長，比較讓人擔心的是各國碼頭建設趕不上市場需求。

陽明海運董事長蔡豐明與總經理李明輝對於今年美國線能否簽到比去年好的長約價，表示等到3月1日美國《商務日報》(JoC)主辦的年度國際海運研討會TPM(Trans-Pacific Maritime Conference)，航商與貨主面對面協商後會比較明朗化，蔡豐明將親自出席這項研討會。

在非洲市場部分，陽明則利用地中海航線船舶轉運，租用地中海到北非的艙位營運。紅海復航變數還很多，目前難以斷言。

關鍵字： 萬海謝福隆美線長約價加高光明郭志誠散裝比去年好

【連喊4次「順利」】張國煒出招撤換遺囑執行人　步出法庭：沒吵架

