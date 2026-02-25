比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

▲比特幣示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普宣布將針對全球加徵15%的全球性關稅，加密貨幣市場也應聲下跌，比特幣失守6萬5000美元，與加密資產供應鏈高度相關的國泰數位支付服務（00909）日前一度跌至34.07元，創下2025年7月以來新低，法人指出，觀察投資者結構，比特幣巨鯨(持有千顆以上的帳戶)仍未撤出市場，長線來看，市場對數位資產的後市看法依舊偏向多頭。



國泰數位支付服務(00909)基金經理人楊庭杰表示，投資人直接持有加密貨幣往往面臨極端的高波動風險，且需承擔私鑰遺失、交易所駭客攻擊，或監管不透明等技術與合規門檻等挑戰，相比之下，佈局00909風險相對低，但又與比特幣走勢相關。基金透過嚴謹的篩選機制，將資金分散於30檔全球數位支付與區塊鏈基礎建設的龍頭企業，避開單一虛擬貨幣的極端風險，更將投資眼光放大到整個「數位經濟供應鏈」。

法人專家指出，00909是目前全台少數能完整涵蓋數位資產供應鏈的ETF，ETF追蹤的是「Solactive 數位支付服務指數」，不直接持有虛擬貨幣，而是鎖定「數位支付」、「數位資產軟體」、「數位資產基礎建設」三大潛力數位支付領域，成分股包含全球最大的數位資產交易所Coinbase、區塊鏈軟體服務商MicroStrategy、數位支付巨頭Visa、Mastercard，由國內大型投信公司發行，讓股民們更安心。



國泰投信ETF研究團隊分析，近期比特幣跌深現象屬於政經不確定性下的短線修正，長線來看，市場對數位資產的後市看法依舊偏向多頭，觀察投資者結構，比特幣巨鯨(持有千顆以上的帳戶)仍未撤出市場，甚至比特幣交易所中的巨鯨比率於2/20日達到0.64，此指標追蹤前十大流入量佔交易所總存款的比例，顯示大型持有者目前佔總流入的 64%，為2015年以來最高水平，顯示大戶持續看好後市表現。觀察目前比特幣的稀缺性與機構化進程已成定局，隨著全球金融機構將數位資產納入資產配置，關稅帶來的通膨壓力，反而可能強化投資人對抗傳統貨幣波動風險的需求，進而推升數位資產價值。

