林國顯：交通部積極改善海運上下游問題　解決貨櫃超重等爭議

▲前排右四起全國船聯會理事長蔡豐明、交通部次長林國顯、全國商業總會理事長許舒博與海運界領袖合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

航運界今日上午在台大校友會館舉行新春團拜，交通部次長林國顯致詞時指出，船公司大致都沒有遭遇什麼困難需要交通部協助，但是海運上下游還有一些問題需要改善，例如貨櫃超重的責任歸屬、港區建設與土方處理等，交通部與航港局正積極協調相關單位做出改善與加速建設腳步。

林國顯指出，部內正在做116年到120年商港整體發展與建設計畫，全面推升港口與航運體系的國際競爭力，像台北港會提前填築土地，並協調邀有關單位建立土方處理辦法，讓內陸挖出的廢土能夠用來填海；另讓貨櫃運輸業者非常頭痛的超重問題，一些從國外運到台灣的貨，進口前就已經超重，航港局正在研擬相關辦法，讓超重的貨櫃必須減重才能運出港區，不要讓拖車公司與司機承擔責任。

林國顯指出，貨櫃船船運過去五年大好，可以說是百年一見，日前德翔海運總經理陳劭翔提到早年市場是享微薄利潤，現在卻是大幅波動，海運市場水很深，交通部會幫業者努力減輕壓力。

根據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)發布的2025年海運回顧報告指出，台灣於2024年全球船隊載重噸約6387萬，持續穩居全球第8名，貨櫃船運力全球佔約一成，充分展現出我國在國際航運體系中的重要地位。

過去一年來，交通部以「引領運輸科技與創新」及「推動淨零碳排、邁向環境永續」為施政重點，從航運與港埠二大面向，帶領我國航運產業推動綠色航運與數位智慧雙軸轉型，以因應國際「淨零碳排」與「數位轉型」的發展趨勢。展望2026年，國際航運市場仍將面臨多重挑戰與高度不確定性，交通部將在構築便捷韌性淨零綠色運輸網絡，以及推動科技創新打造安全交通環境的目標下，持續引領台灣航運產業在變動中掌握契機、在穩健中持續發展。

全國船聯會理事長蔡豐明以新春團拜籌備會主任委員身分致詞，感謝航運界產官學24個團體共襄盛舉，台灣因為海島型的地理區位特性，經濟發展長期高度依賴海運進出口貿易，也因此帶動我國海運產業逐步發展成熟，在全球市場上具備一定的市占率與規模。

他指出，近年來，地緣政治因素與貿易政策調整，持續影響全球貿易與航運市場的運作模式。以美國關稅措施為例，相關政策改變了部分貨物流向與貿易成本結構，也連帶影響主要航線的貨量配置與營運節奏；同時，部分關鍵航道的區域情勢變化，也促使航運業在航線規劃與供應鏈布局上，更加需要安全性與彈性。

從整體經濟面來看，IMF、OECD等國際機構對未來全球經濟仍維持穩定成長的看法，提供了航運需求與供給規劃的重要參考。對航運產業而言，這樣的經濟環境有助於支撐進出口貿易的基本動能，也使業者能在相對可預期的條件下，進行運能與市場布局的調整。

就供給端而言，根據航運專業分析機構 Alphaliner的觀察，全球貨櫃船新造訂單已提前排定至未來數年，顯示新增運能具備明確排程，且造船產能高度集中於主要造船國。這樣的結構，使航運供給在中期內呈現有序調整的特性，對整體市場運作提供一定的穩定基礎，提醒業者在調整運能與物流布局時，需兼顧政策與地緣動向，以確保營運持續穩健。