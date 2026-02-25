Vera Rubin 台鏈大補丸　AI教父黃仁勳讚賞神隊友

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

圖／先探投資週刊 提供

Vera Rubin讓AI晶片從單顆CPU進入機架級系統架構的時代，透過六顆不同功能的晶片高度分工、彼此協同運作，確保GPU幾乎不會被非計算任務給打斷，形成一個高穩定且高效率的運算管道。若與Blackwell相比，Vera Rubin的推理成本能降低約十倍之多。

文／魏聖峰

Nvidia執行長在今年ＣＥＳ展中首度揭露次世代ＡＩ運作系統，正式發表Vera Rubin，預計下半年上市，這款ＡＩ運作系統標誌ＡＩ運算正式進入rack-scale system engineering（機架級系統架構時代）。與過去單顆GPU演進不同，Rubin並非單一晶片升級，而是由六顆高度分工、彼此協同的關鍵晶片所組成，共同構成一個完整的ＡＩ工廠。Rubin架構的核心不僅來自於GPU算力提升，而在於計算、互連、網路以及全面提升基礎設施的效率。

這座系統架構透過Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6、ConnectX-9、BlueField-4與Spectrum-6的協同，Nvidia得以在同等或可控功耗，降低ＡＩ訓練與推理成本，建立難以複製的系統級護城河。如果和Blackwell相比，Vera Rubin的推理成本能降低約十倍，訓練與推理效率提升，在同等的功率下有更高的效能。很多消息來源指出，Rubin NVL72系統推論性能可以達到Blackwell的五倍。Rubin GPU本身具備50peraflops NVFP4 AI推理能力，這裡的50peraflops指的是單顆Rubin GPU每秒能進行五萬兆次運算的算力單位，NVFP4則是Nvidia開發的四位元浮點數格式。傳統ＡＩ運算常用十六位元，位元數愈低，運算愈快且節省記憶體。Vera Rubin雖然只用到四位元，但透過Nvidia的技術優化，它能保持接近十六位元或八位元的高精確度，同時讓推理速度翻倍，這就是Nvidia黑科技能力。

採用台積電三奈米製程

在功耗上，Nvidia並沒有公開具體功耗瓦數數據，但從推理／瓦效與系統整合推測，Rubin平台在能源效率上遠優於Blackwell架構。當然，這與台積電先進製程有關。Blackwell GPU採用台積電四奈米製程，而Vera Rubin的六款晶片全都採用台積電三奈米製程，並採用台積電的CoWoS-L封裝技術，並首度導入Chiplet（小晶片）設計與四倍光罩尺寸設計，將首度搭載HBM4記憶體，頻寬可達22TB/s。顯然台積電的先進製程與封裝技術，是Vera Rubin晶片能提升運作效率又能降低功耗很重要的原因。

台積電的先進製程一直供不應求，雖然今年的資本支出將達到五二○～五六○億美元，主要是用在二奈米建廠以及先進封裝廠上，但需求實在太大，台積電正擴大封測委外布局，日月光投控和京元電子要的受惠轉單對象，欣銓與力成也有可能受惠外溢訂單。台積電七奈米以下先進製程營收比重已達七四％，這類高端晶片的後段封測需求接挹注給日月光（封裝）與京元電（測試），帶動這兩家公司資本支出和業績的成長。

日月光投控已明確表示將積極追趕客戶需求，並大幅調升投資規模，以維持先進封裝龍頭的地位。該公司規劃今年整體資本支出將達到七○億美元創新高。其中機器設備會比去年的三四億美元，再增加十五億美元，成長幅度達三成。整體資本支出項目中約有三分之二會用在先進製程的支出上；日月光投控預計先進封裝服務（LEAP）營收將從去年的十六億美元，翻倍到三二億美元。測試大廠的京元電子也受惠於Nvidia AI晶片需求超乎預期，且ＡＩ晶片設計趨於複雜，導致測試時間拉長與需求增加，ＡＩ晶片需要更精細的系統級測試（SLT）與燒機測試（Burn-in），帶動產能持續滿載，京元電子今年的資本支出將接近四百億台幣，續創歷史新高。

加速大語言模型處理能力

Vera Rubin的六顆晶片中，Rubin GPU是ＡＩ訓練與推理的加速；專注於第三代Transformer Engin（變形金剛引擎），這是一項新的技術功能，主要用在加速大語言模型（LLM）與代理型AI（Agentic AI）的運算速度與效率。與前代Blackwell平台相比，推論吞吐量可提升高達五倍，訓練效能提升三．五倍。這款GPU能支援NVFP4等低精度推理格式，並能搭配HBM4高頻寬記憶體。Rubin GPU只負責計算本身，而不用再承擔網路、儲存或安全等非核心任務，為後續協同設計奠定基礎。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2393期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

受到台積電（2330）飆新高影響，「高含積」ETF也出現慶祝行情，2月3日才掛牌的「不配息0050」、凱基台灣TOP 50（009816）今（25）日爆出逾73.58萬張成交量，再度刷新掛牌以來最高成交量紀錄，累計掛牌10個交易日漲幅達14.5%。

2026-02-25 14:12
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

據勞保局統計至2月23日止，桃園市租賃管理服務業從業人員職業工、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會及大台南宗教服務職業工會4家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2026-02-25 11:35
比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

美國總統川普宣布將針對全球加徵15%的全球性關稅，加密貨幣市場也應聲下跌，比特幣失守6萬5000美元，與加密資產供應鏈高度相關的國泰數位支付服務（00909）日前一度跌至34.07元，創下2025年7月以來新低，法人指出，觀察投資者結構，比特幣巨鯨(持有千顆以上的帳戶)仍未撤出市場，長線來看，市場對數位資產的後市看法依舊偏向多頭。

2026-02-25 12:08
面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停　友達創波段高

群創（3481）持續活化資產，市場傳出南科Fab5關廠時程將提前至今（2026）年5月，售廠降低維運成本，亦有業外挹注帳面，農曆年新春開紅盤以來，連續三天走高，今（25）日一度攻克27.3元漲停價位，10點半左右成交量逼近60萬張，居上市成交量最大個股，友達（2409）不遑多讓，直攻17.6元波段新高，創下2024年10月以來新高。

2026-02-25 11:06
快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

輝達（NVIDIA）最新財報預計台北時間明（26日）公布，市場多認為可以繳出亮麗成績單，帶動台積電（2330）近二個交易日股價狂飆，今早盤交易至10時40分以後再現一波漲勢，股價衝高至2025元，大漲60元。

2026-02-25 10:53
酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶　數產署25日行政檢查

數產署今日表示，有關去（2025）年於韓國發生「酷澎韓國(Coupang Corp.)個資外洩事件」，台灣酷澎在今年（2026年）2月23日向數發部數位產業署通報，經其委託第三方資安公司Mandiant鑑定後發現，確認影響逾20萬名台灣用戶，數產署即要求台灣酷澎親赴數產署說明及提供相關資料，並將於2月25日辦理行政檢查，亦已責成台灣酷澎積極妥處，以維護民眾權益。

2026-02-25 10:43
台股刷35K新高！3檔ETF順利填息　00936平歷史高價

受惠台積電（2330）創下2000元天價，台股開高走高，大漲400點之多，突破3萬5千點，今（25）日有五檔ETF除息，有三檔完成填息，分別富邦臺灣優質高息（00730）、台新永續高息中小型（00936）、台新AI優息動能（00962），00962股價漲幅逾2%，表現最為突出，順利填息也追平11.6元歷史高價，尚未填息為富邦特選高股息30（00900）、永豐優息存股（00907）。

2026-02-25 10:25
台積電無懼被列注意股　股價飆2005元新天價、市值逼近52兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）股價今日正式破2000元大關，台積電近期股價連日飆漲，昨日被證交所列入注意股，不過並未影響台積電股價漲勢，今日盤中衝上2005元的新天價，漲40元，漲幅達2.04%，市值也來到51.99兆元新高。

2026-02-25 10:19
NVIDIA財報明晨揭曉　華爾街對AI支出仍持懷疑態度

2026年科技股開局表現低迷，多數大型科技公司股價走弱，但AI晶片龍頭NVIDIA逆勢上漲，成為市場唯一亮點。統計顯示，八大市值破兆美元科技公司中已有七家年初以來下跌，僅輝達股價小漲約2.7%，同期那斯達克指數則下跌逾2.5%，包括Microsoft、Amazon與Tesla均出現雙位數跌幅。

2026-02-25 10:00
牛皮股鴻海飆漲近半根　外資連5買敲逾10萬張

老AI股中被視為「走勢牛皮」的鴻海（2317）近期在外資連續5個交易日敲入逾10萬張的消息加持下，今（25）日盤中漲近半根，漲勢凌駕4大權值股之上，多頭士氣大振。

2026-02-25 09:53

