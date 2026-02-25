謝金河：記憶體的擴散效應正展開　聚焦馬年股市新焦點

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

二月十一日封關的台股，二十三日恢復交易，加權指數一度攻上三四二一二．三八，再創台股新里程碑，不過重要權值股中的台積電下跌十五元，聯發科大跌六○元，廣達下跌二．五元，去年大漲的重量級指標股台光電從二三七○元下殺到二一六○元，交換器的智邦從一四八○元跌到一三五五元，奇鋐從一六五○元跌到一五一五元，ＰＣＢ的金像電也從八五七元跌到八一二元，探針卡的穎崴從五一九○跌到四六五○元，這些去年漲幅驚人的焦點股都出現拉回景象，造成加權指數尾盤收斂漲勢，最後只上漲一六七．五五，成交量爆出九○二○億大量，如果加上櫃買指數的一七○七億，成交量高達一．○七兆元，這又是令人難以想像的大量。

文／謝金河

從台光電、智邦、奇鋐等個股折回，也意味了過去兩年超大漲幅的個股，今年如果要持續更大的漲勢，恐怕要有更大的成長才能撐住股價，這一輪ＡＩ造成的股市狂潮從伺服器相關的個股先漲，緯創、緯穎、廣達、技嘉到去年股價已經漲不上去。市場上大家看到台達電漲到一三八○元，市值拉高到三．二七兆元之後，大家對鴻海期望很高，不過漲到二六五元之後也形成盤整狀態，似乎有特定的賣壓壓著股價，因此，今年對於超高漲幅的個股可能要有一定的戒心。

對超高漲幅股要存戒心

這一輪從全球股市來看，台股封關期間，南韓股市表現最強勁，有三星、海力士大漲的帶動下，KOSPI拉升到五八○九．九一，過去一年海力士已大漲逾十倍，三星市值也推進到一千兆韓元以上，股價從四九九○○韓元漲到一九七六○○韓元，海力士從七三一○○韓元漲到九八萬韓元，ＨＢＭ狂熱帶給三星、海力士無限制的奔馳，南韓股市也成為全球最亮眼的焦點。

去年六月四日李在明宣示就職，他的政見是讓南韓股市站上五○○○點，現在不到一年的時間就實現了這個目標，南韓股市迄今仍奔馳不已，全球三大ＨＢＭ之一的美光也從六一．五四美元大漲到四五五．五美元，這也是將近十倍速的大漲，看DRAM股，這三檔ＨＢＭ股是領先指標，台灣的南亞科、華邦電也會追隨。另一個是ＳＳＤ相關的族群，新帝、希捷科技、威騰電子是三大指標，加上日本鎧俠是四大核心。其中威力最大的是Sandisk從二七．八八漲到七二五美元，STX是從六三．一九漲到四五九．八四美元，WDC從二八．八三漲到三○九．九美元，美股這三檔存儲記憶體ＳＳＤ個股也都發揮十倍速大漲的漲幅，再加上日本鎧俠，這一組是觀察存儲記憶體的標竿，台灣的群聯也成了指標股之一。

農曆前我們提到ＡＩ改變了HBM、SSD的命運，群聯潘健成也提到這一波記憶體大浪潮是過去太慘了，大家都沒有能力擴廠，這次遇上ＡＩ千年一遇的大浪，價格煞不住車，台灣的記憶體股可以優先觀察海力士、三星、美光及Sandisk四雄的表現，如果這些個股仍然奮勇往前走，台股也有跟進追隨的機會。這次南亞科市值一度飆上一兆台幣，對於南亞甚至整個台塑、台化、台塑石化也有助益，華邦電市值到四七四八億元，對華新也有很大的幫助。

接下來要看記憶體漲價效應的蔓延，二六年一開年，微控制器（ＭＣＵ）也因成熟製程產能趨緊，晶圓代工與封測成本上漲，中國大陸的中微半導體帶動漲價十五～五○％，這個漲價效應也讓台廠的盛群、新唐、應廣、偉詮電、九齊、松翰等受到市場注目。率先表態的是一月十九日才以每股三○元上櫃的雅特力ＫＹ，是工廠在重慶的ＩＣ設計公司，去年全年ＥＰＳ二．○七元，一月營收二．一七億元，年增七○．二％，從二月九日起連續拉出四根漲停板，這也帶動了盛群、應廣、新唐、偉詮電的走勢。盛群公布去年ＥＰＳ○．七六元，法說會公布今年營運樂觀的訊息，一月營收三．○二億元，比去年十二月的二．○七億元增加近一億元，股價也出現強勁的走勢。而應廣一月營收一．五八億元，比去年同期成長二三○％，股價也連續拉出漲停，同樣股價悶了很久的偉詮電一月營收四．一四億元，年增六○．六％，股價也轉趨強勢。

記憶體漲價效應蔓延

ＭＣＵ是很成熟的產品，過去受到中國成熟製程衝擊很大，像盛群是從一五一．五元跌到三二．七元，應廣從一五五．五元跌到四○．九元，這次的漲價從中國的成熟製程廠先表態，台廠也跟進，從雅特力、應廣、盛群，到偉詮、松翰、九齊，這些個股都剛剛越過年線，看起來有補漲的機會。除了ＭＣＵ，現在看起來連MOSFET、電源管理ＩＣ等族群也有機會。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2393期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

