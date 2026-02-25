快訊／台股漲712點刷史上第8大　台積電漲50元收2015

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到權值股王台積電（2330）今（25）日衝破2000元大關，以個股史上最高收盤價每股2015元作收影響，台股今日收盤大漲712.25點，刷史上第8大漲點，終場以35413.07點作收，站穩「35K」大關。
台股今日開高走高，加權指數終場大漲712.25點，以35413.07點作收，漲幅2.05％，成交量9819.67億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲52.49點開出，指數開高走高，盤中最高達35521.54點，刷新台股盤中報價紀錄，最低34753.31點，終場收在35413.07點，也是史上最高收盤。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）盤中衝上2025元新天價，終場上漲50元來到2015元，漲幅2.54％；鴻海（2317）上漲14.5元至246.5元；聯發科（2454）上漲45元至1870元；廣達（2382）上漲13.5元來到297.5元；長榮（2603）上漲1.5元至192元。
今天漲幅前5名個股為尼得科超眾（6230）上漲13元，漲幅10％；南茂（8150）上漲5.9元，漲幅9.98％；州巧（3543）上漲5元，漲幅9.98％；鴻碩（3092）上漲2.65元，漲幅9.96％；環科（2413）上漲5元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為永冠-KY（1589）下跌1.5元，跌幅9.84％；中工（2515）下跌1.65元，跌幅9.02％；北極星藥業-KY（6550）下跌2.7元，跌幅7.56％；華通（2313）下跌16元，跌幅7.1％；瀚宇博（5469）下跌7.2元，跌幅7.09％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|尼得科超眾（6230）
|143.0
|▲13.0
|▲10.0％
|南茂（8150）
|65.0
|▲5.9
|▲9.98％
|州巧（3543）
|55.1
|▲5.0
|▲9.98％
|鴻碩（3092）
|29.25
|▲2.65
|▲9.96％
|環科（2413）
|55.2
|▲5.0
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永冠-KY（1589）
|13.75
|▼1.5
|▼9.84％
|中工（2515）
|16.65
|▼1.65
|▼9.02％
|北極星藥業-KY（6550）
|33.0
|▼2.7
|▼7.56％
|華通（2313）
|209.5
|▼16.0
|▼7.1％
|瀚宇博（5469）
|94.3
|▼7.2
|▼7.09％
資料來源：證交所
