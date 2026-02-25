快訊／台股漲712點刷史上第8大　台積電漲50元收2015

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到權值股王台積電（2330）今（25）日衝破2000元大關，以個股史上最高收盤價每股2015元作收影響，台股今日收盤大漲712.25點，刷史上第8大漲點，終場以35413.07點作收，站穩「35K」大關。

台股今日開高走高，加權指數終場大漲712.25點，以35413.07點作收，漲幅2.05％，成交量9819.67億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲52.49點開出，指數開高走高，盤中最高達35521.54點，刷新台股盤中報價紀錄，最低34753.31點，終場收在35413.07點，也是史上最高收盤。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）盤中衝上2025元新天價，終場上漲50元來到2015元，漲幅2.54％；鴻海（2317）上漲14.5元至246.5元；聯發科（2454）上漲45元至1870元；廣達（2382）上漲13.5元來到297.5元；長榮（2603）上漲1.5元至192元。

今天漲幅前5名個股為尼得科超眾（6230）上漲13元，漲幅10％；南茂（8150）上漲5.9元，漲幅9.98％；州巧（3543）上漲5元，漲幅9.98％；鴻碩（3092）上漲2.65元，漲幅9.96％；環科（2413）上漲5元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為永冠-KY（1589）下跌1.5元，跌幅9.84％；中工（2515）下跌1.65元，跌幅9.02％；北極星藥業-KY（6550）下跌2.7元，跌幅7.56％；華通（2313）下跌16元，跌幅7.1％；瀚宇博（5469）下跌7.2元，跌幅7.09％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 尼得科超眾（6230） 143.0 ▲13.0 ▲10.0％ 南茂（8150） 65.0 ▲5.9 ▲9.98％ 州巧（3543） 55.1 ▲5.0 ▲9.98％ 鴻碩（3092） 29.25 ▲2.65 ▲9.96％ 環科（2413） 55.2 ▲5.0 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永冠-KY（1589） 13.75 ▼1.5 ▼9.84％ 中工（2515） 16.65 ▼1.65 ▼9.02％ 北極星藥業-KY（6550） 33.0 ▼2.7 ▼7.56％ 華通（2313） 209.5 ▼16.0 ▼7.1％ 瀚宇博（5469） 94.3 ▼7.2 ▼7.09％

資料來源：證交所