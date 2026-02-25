「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到台積電（2330）飆新高影響，「高含積」ETF也出現慶祝行情，2月3日才掛牌的「不配息0050」、凱基台灣TOP 50（009816）今（25）日爆出逾73.58萬張成交量，再度刷新掛牌以來最高成交量紀錄，累計掛牌10個交易日漲幅達14.5%。

在權值股王台積電登高一呼的效應下，台股今日盤中最高來到35521.54點，破台股紀錄，終場以35413.07點作收，也是史上最高收盤。

高含積台股ETF今日表現亮眼，009816雖然掛牌未滿月，但因手握8532張台積電，加上「甜甜價、不配息」等誘因吸引小資族搶進，今日量價齊揚，竄出73.58萬張成交量、以上漲0.27元或2.42%、每股11.45元作收。

而台股ETF始祖元大台灣50（0050）持有逾41.37萬張台積電股票，今日盤中也以上漲1.7元或2.14%、每股81.1元作收，成交量15萬8403張。

持有台積電11.27萬張的富邦台50（006208）今日也以上漲3.75元或2.04%、每股187.75元作收，成交量僅5671張；國泰台灣科技龍頭（00881）手握2.1萬張台積電，今日以上漲1元或2.7%、每股38.09元作收，單日漲幅略勝009816。

而中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）手中台積電持股各握有6895張、5684張，其中00891今日上漲0.5元或1.97%，以每股25.92元作收，00923以上漲0.83元或2.62%，漲幅也高於009816，每股32.49元作收，成交量5.62萬張。