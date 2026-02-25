勞保局發錢了！6筆津貼今入帳　符合資格「最高領2萬元」

▲勞動部勞工保險局公布2月份給付行事曆，6筆津貼今日入帳。（示意圖／CTWANT）

勞動部勞工保險局公布2月份給付行事曆，今（25日）為6項款項的預定發放日，符合資格的民眾皆可領取相關給付，最高請領金額接近2萬元。勞保局提醒受益人留意帳戶動態，檢查存摺或網路銀行紀錄，確認款項是否已順利入帳。

依據勞保局公告顯示，今日發放項目涵蓋範圍廣泛，包括勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金(首發+續發案)、國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付。這些款項分別對應不同保障制度與身分資格，涉及退休保障、職災補償與社會救助等多元面向。

從整體規模來看，勞保年金仍是主要給付項目之一。勞保局統計，截至去年11月為止，勞保年金請領人數已達207萬人，核付總金額約395.9億元，平均每人每月可領1萬9126元。不過實際請領金額仍須視個人投保年資、投保薪資水準以及實際請領年齡而定，因此各別差異仍然存在。

至於國民年金保險老年基本保證年金，申請資格有明確規範。符合民國32年10月1日以前出生、設籍台灣，且最近3年內每年居住滿183天者，即可申請，每月可領取4049元，並終身發放。另一方面，「原住民年金給付」則針對年滿55歲且設籍國內的原住民族群，符合資格者自申請當月起，每月可領4049元，發放期間至年滿65歲前1個月為止，屬於銜接型保障措施。

勞保局也進一步說明，勞工在退職並完成退保手續後，隔日即取得老年年金請領資格。只要完成申請程序，給付將自申請當月起按月發放，並於次月底入帳；只要持續符合資格條件，即可持續請領，直至資格不符為止。

各給付項目入帳時間

2月25日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發+續發案）、國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

2月26日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙基本保證年金

