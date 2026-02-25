許舒博建議我港口參考青島AI自動化　王錦榮：高港七櫃更先進

▲王錦榮指出高雄港第七貨櫃中心自動化設施比青島港更先進。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

全國商業總會理事長許舒博今(25)日在海運界新春團拜上指出，他參觀過青島港全自動化建設，我國港口也應參考該港加速AI自動化，以減少人力，提升裝卸效率；在場的台灣港務公司總經理王錦榮指出，高雄港長榮長租的第七貨櫃中心設施比青島港更先進，萬海正在改建的第五貨櫃中心也是朝向全自動化，未來會透過改建分批改善。

王錦榮指出，青島港比七櫃多一個解櫃車，長榮因為數年前經過評比，解櫃車作業速度還比不上人工，因此沒有採用，隨著相關設施改進，萬海五櫃就有選擇採用解櫃車；另陽明海運六櫃建設較早，屬於半自動化碼頭，但也已採用自動化翻櫃機具。由於各碼頭都在使用中，會利用整修與改建時機推動AI自動化。他將會邀請許理事長有時間到高雄港參觀自動化進程。

交通部次長林國顯則在書面資料中指出，未來在港埠建設與能量提升方面，交通部將持續推動國際及國內商港建設，包括完成臺北港S4碼頭及相關公共設施，支援智慧車輛物流園區發展；高雄港也將完成第五貨櫃中心79號碼頭改建，可提供2.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船靠泊，進一步擴充港埠作業能量；同時，配合離岸風電政策，完成台中港37、38號碼頭延建及南填方區50公頃土地填築工程，打造離岸風電產業重要基地。

其次，在智慧創新與科技應用方面，將持續推動港口智慧管理與提升航運產業服務數位化程度。2026年除啟用高雄港第五貨櫃中心導入全自動無人解櫃車，持續提升港口營運與管理效率外，也將規劃建置港口社群系統，整合公私部門資訊服務，提升海運物流透明度與港埠作業效率，同時輔導協助航運業者掌握政策資源，推動整體數位轉型。

在淨零轉型與綠色港埠方面，將持續推動岸電建設與替代燃料應用。至2026年，除將完成郵輪與貨櫃碼頭岸電建置外，也將優先於高雄及基隆港推動船舶替代燃料加注服務，協助產業順利銜接國際減碳趨勢，穩健邁向低碳轉型。

另為因應國家綠能政策推動及離岸風電產業快速發展，航港局已在臺中港完成建置「離岸風場航行空間船舶交通服務中心(VTS)」，並於今年1月3日正式啟用，航行空間監控範圍由原本的673平方公里，大幅擴增至4000平方公里。此一成果也進一步強化船舶航行安全與國家整體安全韌性，確保人民生命財產安全，並穩健推動國家能源永續發展。