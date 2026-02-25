ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

▲第5張2000萬刮刮樂曝光，台彩證實一對情侶在新竹中獎。（圖／台彩提供）

▲第5張2000萬刮刮樂曝光，台彩證實一對情侶在新竹中獎。（圖／台彩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（25）日證實，22日晚間6點多在新竹市「旺來彩券行」販售的刮刮樂「2000萬超級紅包」幸運開出頭獎，得主是一對到城隍廟參拜的年輕情侶，拜拜完路過彩券行隨手挑1張就中獎，男生開心直喊「城隍爺終於賜給我們買房的頭期款了！」

《ETtoday》日前獨家報導一對30歲情侶檔抱走2000萬刮刮樂，台彩今日證實已完成認證程序。銷售出第5張2000萬刮刮樂的「旺來彩券行」位在新竹市東區東門里中央路4號一樓，據代理人吳小姐透露，彩券行距離城隍廟非常近，步行1~3分鐘內即可到達。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投注站消息指出，這對情侶2人到店買刮刮樂，因為想著「好事成雙」，只挑1張尾數「2號」的刮刮樂，甜蜜抱走2000萬。

▲▼左為新竹旺來旺彩券行、右為店內招財貓。（圖／記者陳瑩欣翻攝合成）

▲左為新竹旺來旺彩券行、右為店內招財貓。（圖／記者陳瑩欣翻攝合成）

吳小姐指出，這對情侶看起來感情很好，買刮刮樂過程有說有笑，知道中獎以後，男生表示，兩人多年在外租屋，為了存買房頭期款費盡心力，「買房」更是每逢過年最怕被問的話題，想不到這次參拜後迎來好運，開心直呼，「城隍爺終於賜給我們買房的頭期款了！」

據了解，旺來彩券行不只這次賣出「2000萬超級紅包」頭獎，去年大樂透端午加碼也開出100萬獎金，她認為，投注站運勢強，除了離城隍廟近以外，店內的招財貓手部靈活搖晃，吸引小朋友拉著爸爸媽媽進來觀賞、買彩券，增加人氣也讓中獎運更旺。

►相關新聞
獨／30歲情侶檔抱走2000萬刮刮樂

關鍵字： 刮刮樂2000萬新竹城隍廟彩券

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阮月嬌會唱台語歌?! 　阿翰秀歌技被王識賢認證

推薦閱讀

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

受到台積電（2330）飆新高影響，「高含積」ETF也出現慶祝行情，2月3日才掛牌的「不配息0050」、凱基台灣TOP 50（009816）今（25）日爆出逾73.58萬張成交量，再度刷新掛牌以來最高成交量紀錄，累計掛牌10個交易日漲幅達14.5%。

2026-02-25 14:12
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

據勞保局統計至2月23日止，桃園市租賃管理服務業從業人員職業工、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會及大台南宗教服務職業工會4家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2026-02-25 11:35
比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

美國總統川普宣布將針對全球加徵15%的全球性關稅，加密貨幣市場也應聲下跌，比特幣失守6萬5000美元，與加密資產供應鏈高度相關的國泰數位支付服務（00909）日前一度跌至34.07元，創下2025年7月以來新低，法人指出，觀察投資者結構，比特幣巨鯨(持有千顆以上的帳戶)仍未撤出市場，長線來看，市場對數位資產的後市看法依舊偏向多頭。

2026-02-25 12:08
面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停　友達創波段高

面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停　友達創波段高

群創（3481）持續活化資產，市場傳出南科Fab5關廠時程將提前至今（2026）年5月，售廠降低維運成本，亦有業外挹注帳面，農曆年新春開紅盤以來，連續三天走高，今（25）日一度攻克27.3元漲停價位，10點半左右成交量逼近60萬張，居上市成交量最大個股，友達（2409）不遑多讓，直攻17.6元波段新高，創下2024年10月以來新高。

2026-02-25 11:06
快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

輝達（NVIDIA）最新財報預計台北時間明（26日）公布，市場多認為可以繳出亮麗成績單，帶動台積電（2330）近二個交易日股價狂飆，今早盤交易至10時40分以後再現一波漲勢，股價衝高至2025元，大漲60元。

2026-02-25 10:53
酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶　數產署25日行政檢查

酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶　數產署25日行政檢查

數產署今日表示，有關去（2025）年於韓國發生「酷澎韓國(Coupang Corp.)個資外洩事件」，台灣酷澎在今年（2026年）2月23日向數發部數位產業署通報，經其委託第三方資安公司Mandiant鑑定後發現，確認影響逾20萬名台灣用戶，數產署即要求台灣酷澎親赴數產署說明及提供相關資料，並將於2月25日辦理行政檢查，亦已責成台灣酷澎積極妥處，以維護民眾權益。

2026-02-25 10:43
台股刷35K新高！3檔ETF順利填息　00936平歷史高價

台股刷35K新高！3檔ETF順利填息　00936平歷史高價

受惠台積電（2330）創下2000元天價，台股開高走高，大漲400點之多，突破3萬5千點，今（25）日有五檔ETF除息，有三檔完成填息，分別富邦臺灣優質高息（00730）、台新永續高息中小型（00936）、台新AI優息動能（00962），00962股價漲幅逾2%，表現最為突出，順利填息也追平11.6元歷史高價，尚未填息為富邦特選高股息30（00900）、永豐優息存股（00907）。

2026-02-25 10:25
台積電無懼被列注意股　股價飆2005元新天價、市值逼近52兆元

台積電無懼被列注意股　股價飆2005元新天價、市值逼近52兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）股價今日正式破2000元大關，台積電近期股價連日飆漲，昨日被證交所列入注意股，不過並未影響台積電股價漲勢，今日盤中衝上2005元的新天價，漲40元，漲幅達2.04%，市值也來到51.99兆元新高。

2026-02-25 10:19
NVIDIA財報明晨揭曉　華爾街對AI支出仍持懷疑態度

NVIDIA財報明晨揭曉　華爾街對AI支出仍持懷疑態度

2026年科技股開局表現低迷，多數大型科技公司股價走弱，但AI晶片龍頭NVIDIA逆勢上漲，成為市場唯一亮點。統計顯示，八大市值破兆美元科技公司中已有七家年初以來下跌，僅輝達股價小漲約2.7%，同期那斯達克指數則下跌逾2.5%，包括Microsoft、Amazon與Tesla均出現雙位數跌幅。

2026-02-25 10:00
牛皮股鴻海飆漲近半根　外資連5買敲逾10萬張

牛皮股鴻海飆漲近半根　外資連5買敲逾10萬張

老AI股中被視為「走勢牛皮」的鴻海（2317）近期在外資連續5個交易日敲入逾10萬張的消息加持下，今（25）日盤中漲近半根，漲勢凌駕4大權值股之上，多頭士氣大振。

2026-02-25 09:53

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

等不到台積電下跌！夫妻「合資500萬All in」

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

酷澎證實20萬台灣用戶個資外洩

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

台積電列注意股　網：被關就見證歷史

快訊／台積電飆漲遭列台股注意股！　期貨夜盤2000元達陣

不敗教主曝2類人適合買009816

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

酷澎補償方案公布　每人1000元折價券

屏東時隔19個月　再次開出大樂透頭獎

黃立成爆倉帳戶僅剩78萬「再豪擲769萬」

快訊／台積電2000元來了！　台股首登35K大漲470點

不是醫學、電機！網點「1科系」是高薪潛力股

快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

長榮發重訊　發放現金股利8000萬美元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366