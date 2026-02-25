第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

▲第5張2000萬刮刮樂曝光，台彩證實一對情侶在新竹中獎。（圖／台彩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（25）日證實，22日晚間6點多在新竹市「旺來彩券行」販售的刮刮樂「2000萬超級紅包」幸運開出頭獎，得主是一對到城隍廟參拜的年輕情侶，拜拜完路過彩券行隨手挑1張就中獎，男生開心直喊「城隍爺終於賜給我們買房的頭期款了！」

《ETtoday》日前獨家報導一對30歲情侶檔抱走2000萬刮刮樂，台彩今日證實已完成認證程序。銷售出第5張2000萬刮刮樂的「旺來彩券行」位在新竹市東區東門里中央路4號一樓，據代理人吳小姐透露，彩券行距離城隍廟非常近，步行1~3分鐘內即可到達。

投注站消息指出，這對情侶2人到店買刮刮樂，因為想著「好事成雙」，只挑1張尾數「2號」的刮刮樂，甜蜜抱走2000萬。

▲左為新竹旺來旺彩券行、右為店內招財貓。（圖／記者陳瑩欣翻攝合成）

吳小姐指出，這對情侶看起來感情很好，買刮刮樂過程有說有笑，知道中獎以後，男生表示，兩人多年在外租屋，為了存買房頭期款費盡心力，「買房」更是每逢過年最怕被問的話題，想不到這次參拜後迎來好運，開心直呼，「城隍爺終於賜給我們買房的頭期款了！」

據了解，旺來彩券行不只這次賣出「2000萬超級紅包」頭獎，去年大樂透端午加碼也開出100萬獎金，她認為，投注站運勢強，除了離城隍廟近以外，店內的招財貓手部靈活搖晃，吸引小朋友拉著爸爸媽媽進來觀賞、買彩券，增加人氣也讓中獎運更旺。

