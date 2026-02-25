台股大崩盤怎麼辦？　理財作家曝存2檔ETF「跌到1萬點也不怕」

▲台股連日飆漲，刷新新高紀錄。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（25）日開高走高，加權指數終場大漲712.25點，以35413.07點作收，漲幅2.05％，站穩「35K」大關。知名理財作家施昇輝表示，最近與一名30多歲年輕人聊天，對方擔心股市崩盤。他則淡淡回應，只要0056一年配1元，即可支應生活費，早已不過度在意股價漲跌。

年輕人問崩盤 施昇輝這樣看



[廣告]請繼續往下閱讀...

施昇輝在臉書粉專「樂活分享人生」發文，對方表示這一代人沒有碰過大崩盤，2008年金融海嘯時年紀尚小，2000年網路泡沫時甚至有人還未出生，更別說1990年台股一年重挫1萬點的慘況。對方忍不住詢問，「會不會擔心股市哪天再來一次大崩盤？」

面對提問，施昇輝坦言，現在已不特別關注短期漲跌，只要0056一年能配發1元股息，就足以支應生活開銷，即便股價下跌也無妨，因為原本就打算長期持有，未來留給子女繼承。

對方提醒，若遇上股災，股息可能縮水，施昇輝則回應，「所以我只要配1元就好，我沒有期待要像這幾年配3點多元。0056只能配1元時，台股大概跌到1萬點了。」年輕人進一步詢問，若台股跌至1萬點，0050也會大跌，施昇輝笑喊，0050同樣是為了傳承給子女的資產配置，既然不是短期操作，就無須為價格波動煩心。

貼文曝光，網友紛紛表示，「年輕人靠自己學習理財，不然即使有繼承也不見得能守得住吧」、「成熟金融監管和聯準會有經驗了，大崩盤的事件發生機率已經很小」、「我人生經歷過3次大崩盤，已經不會感到害怕」、「大盤崩更可以買便宜的0050，但人性常常做不到」。