裕隆看好全年車市回溫　嚴陳莉蓮：集團邁入轉型關鍵期

▲裕隆今日舉行新春團拜。（圖／裕隆提供）

記者高兆麟／台北報導

裕隆集團（2201）於今年新春開工祈福儀典中，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管共同祈拜。面對2026丙午馬年，嚴陳莉蓮定調集團邁入「深化車輛製造到移動服務生活」轉型關鍵期，並帶領同仁齊聲高喊：「一個裕隆，馬力隆開」，展現集團在2026年將以務實穩健的步調，將本業汽車製造優勢，結合AI數位創新價值加馬（加碼），深化產業價值鏈整合，打造全方位的移動服務生活生態系。

展望新的一年，裕隆集團發表對汽車市場展望，以及集團事業體年度營運的重點方向。裕隆表示，2025年車市受關稅與貨物稅政策影響，全年總銷量41.4萬台，展望2026年，隨著關稅和外在環境影響逐漸明朗，預期全年車市可望回溫，較去年持平成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在汽車事業佈局方面，汽車價值鏈占集團業績約七成，是穩固發展的根基。裕隆汽車三義廠以國際五星製造水準，支援新世代車款量產，並透過鴻華先進與納智捷的垂直整合，優化電動車價值鏈的佈局。在新車開發與導入上，裕隆日產啟動NISSAN「Re-shaping」，計劃，將於今年導入全新Qashqai e-Power車型，並隨台美貿易談判明朗，積極展開評估引進NISSAN及INFINITI美製車款。

中華汽車持續深耕智慧化與電動化自主研發與多品牌發展策略，繼2025年底全新推出三菱品牌XForce國產跨界休旅車，今年底將再推出全新SUV延續品牌回歸力道；商用車佈局上，自有品牌中華J SPACE穩居輕商市場龍頭，去年量產上市的ET35智慧電動商用車將持續深耕綠色物流，應用到行動商用、資源回收等多元場域。此外，延伸發展自動化設備新事業，提供客製化創新解決方案應用在半導體領域。集團將持續整合旗下整車製造實力，結合智慧化與電動化開發技術，創新汽車產業技術價值與跨產業應用的關鍵實力。

金融與移動服務事業布局，持續以穩健優化成長動能推進。裕融企業(TAC)隨法規調整進入穩定階段，新增業績穩健成長，並加速東南亞市場布局，菲律賓提供「融資加保險」一站式服務；馬來西亞也取得執照並拓展中小企業及個人信貸市場，相關效益將於今年顯現。同時，新安東京海上產險去年獲利創新高，將持續優化資本結構，深度整合汽車保險與價值鏈服務。

在移動服務價值鏈營運上，格上租車與LINE GO持續深化AI數位化與綠能化策略，2026年格上將首度切入樂齡服務市場，以移動整合樂齡服務為核心，透過派遣接送及24小時AI客服能量，打造銀髮照護與樂齡生活的服務平台。同時，隨著LINE GO註冊用戶突破480萬，今年將持續串聯LINE GO以 Social MaaS（數位生活圈）策略展開異業結盟，以七大交通工具構建平台、乘客、司機及合作夥伴共好的永續環境。

在商場經營方面，新店裕隆城2025年人流突破千萬人次，2026 年目標挑戰全年營收突破 59 億元，將串聯誠品、威秀拓展跨域客群並吸引國際旅客，打造新北特色觀光亮點。

面對企業轉型關鍵期，裕隆集團自去（2025）年啟動「AI數位創新共享」布局，集團各事業體積極參與AI數位賦能與共享學習，從多項專案的概念驗證，挖掘AI應用優化營運領域的各種可能，串聯引動集團各事業體「從車輛製造到移動服務」產業價值鏈整合，為創新移動服務附加價值加馬（加碼）。2026年集團將持續導入AI落地創造新的價值，例如在「汽車製造端」導入AI監測與數位治理，確保品質與效率；運用AI代理串聯「金融與移動服務」生態圈，打造隨身個人化管家。集團將透過場域學習應用AI，提升製造營運效率與營銷顧客體驗，作為企業轉型升級的戰略性工具。