ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

裕隆看好全年車市回溫　嚴陳莉蓮：集團邁入轉型關鍵期

▲▼裕隆今日舉行新春團拜。（圖／裕隆提供）

▲裕隆今日舉行新春團拜。（圖／裕隆提供）

記者高兆麟／台北報導

裕隆集團（2201）於今年新春開工祈福儀典中，由執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管共同祈拜。面對2026丙午馬年，嚴陳莉蓮定調集團邁入「深化車輛製造到移動服務生活」轉型關鍵期，並帶領同仁齊聲高喊：「一個裕隆，馬力隆開」，展現集團在2026年將以務實穩健的步調，將本業汽車製造優勢，結合AI數位創新價值加馬（加碼），深化產業價值鏈整合，打造全方位的移動服務生活生態系。

展望新的一年，裕隆集團發表對汽車市場展望，以及集團事業體年度營運的重點方向。裕隆表示，2025年車市受關稅與貨物稅政策影響，全年總銷量41.4萬台，展望2026年，隨著關稅和外在環境影響逐漸明朗，預期全年車市可望回溫，較去年持平成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在汽車事業佈局方面，汽車價值鏈占集團業績約七成，是穩固發展的根基。裕隆汽車三義廠以國際五星製造水準，支援新世代車款量產，並透過鴻華先進與納智捷的垂直整合，優化電動車價值鏈的佈局。在新車開發與導入上，裕隆日產啟動NISSAN「Re-shaping」，計劃，將於今年導入全新Qashqai e-Power車型，並隨台美貿易談判明朗，積極展開評估引進NISSAN及INFINITI美製車款。

中華汽車持續深耕智慧化與電動化自主研發與多品牌發展策略，繼2025年底全新推出三菱品牌XForce國產跨界休旅車，今年底將再推出全新SUV延續品牌回歸力道；商用車佈局上，自有品牌中華J SPACE穩居輕商市場龍頭，去年量產上市的ET35智慧電動商用車將持續深耕綠色物流，應用到行動商用、資源回收等多元場域。此外，延伸發展自動化設備新事業，提供客製化創新解決方案應用在半導體領域。集團將持續整合旗下整車製造實力，結合智慧化與電動化開發技術，創新汽車產業技術價值與跨產業應用的關鍵實力。

金融與移動服務事業布局，持續以穩健優化成長動能推進。裕融企業(TAC)隨法規調整進入穩定階段，新增業績穩健成長，並加速東南亞市場布局，菲律賓提供「融資加保險」一站式服務；馬來西亞也取得執照並拓展中小企業及個人信貸市場，相關效益將於今年顯現。同時，新安東京海上產險去年獲利創新高，將持續優化資本結構，深度整合汽車保險與價值鏈服務。

在移動服務價值鏈營運上，格上租車與LINE GO持續深化AI數位化與綠能化策略，2026年格上將首度切入樂齡服務市場，以移動整合樂齡服務為核心，透過派遣接送及24小時AI客服能量，打造銀髮照護與樂齡生活的服務平台。同時，隨著LINE GO註冊用戶突破480萬，今年將持續串聯LINE GO以 Social MaaS（數位生活圈）策略展開異業結盟，以七大交通工具構建平台、乘客、司機及合作夥伴共好的永續環境。

在商場經營方面，新店裕隆城2025年人流突破千萬人次，2026 年目標挑戰全年營收突破 59 億元，將串聯誠品、威秀拓展跨域客群並吸引國際旅客，打造新北特色觀光亮點。

面對企業轉型關鍵期，裕隆集團自去（2025）年啟動「AI數位創新共享」布局，集團各事業體積極參與AI數位賦能與共享學習，從多項專案的概念驗證，挖掘AI應用優化營運領域的各種可能，串聯引動集團各事業體「從車輛製造到移動服務」產業價值鏈整合，為創新移動服務附加價值加馬（加碼）。2026年集團將持續導入AI落地創造新的價值，例如在「汽車製造端」導入AI監測與數位治理，確保品質與效率；運用AI代理串聯「金融與移動服務」生態圈，打造隨身個人化管家。集團將透過場域學習應用AI，提升製造營運效率與營銷顧客體驗，作為企業轉型升級的戰略性工具。

關鍵字： 裕隆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

推薦閱讀

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

受到台積電（2330）飆新高影響，「高含積」ETF也出現慶祝行情，2月3日才掛牌的「不配息0050」、凱基台灣TOP 50（009816）今（25）日爆出逾73.58萬張成交量，再度刷新掛牌以來最高成交量紀錄，累計掛牌10個交易日漲幅達14.5%。

2026-02-25 14:12
快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

據勞保局統計至2月23日止，桃園市租賃管理服務業從業人員職業工、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會及大台南宗教服務職業工會4家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

2026-02-25 11:35
比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣　法人曝後市關鍵

美國總統川普宣布將針對全球加徵15%的全球性關稅，加密貨幣市場也應聲下跌，比特幣失守6萬5000美元，與加密資產供應鏈高度相關的國泰數位支付服務（00909）日前一度跌至34.07元，創下2025年7月以來新低，法人指出，觀察投資者結構，比特幣巨鯨(持有千顆以上的帳戶)仍未撤出市場，長線來看，市場對數位資產的後市看法依舊偏向多頭。

2026-02-25 12:08
面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停　友達創波段高

面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停　友達創波段高

群創（3481）持續活化資產，市場傳出南科Fab5關廠時程將提前至今（2026）年5月，售廠降低維運成本，亦有業外挹注帳面，農曆年新春開紅盤以來，連續三天走高，今（25）日一度攻克27.3元漲停價位，10點半左右成交量逼近60萬張，居上市成交量最大個股，友達（2409）不遑多讓，直攻17.6元波段新高，創下2024年10月以來新高。

2026-02-25 11:06
快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

輝達（NVIDIA）最新財報預計台北時間明（26日）公布，市場多認為可以繳出亮麗成績單，帶動台積電（2330）近二個交易日股價狂飆，今早盤交易至10時40分以後再現一波漲勢，股價衝高至2025元，大漲60元。

2026-02-25 10:53
酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶　數產署25日行政檢查

酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶　數產署25日行政檢查

數產署今日表示，有關去（2025）年於韓國發生「酷澎韓國(Coupang Corp.)個資外洩事件」，台灣酷澎在今年（2026年）2月23日向數發部數位產業署通報，經其委託第三方資安公司Mandiant鑑定後發現，確認影響逾20萬名台灣用戶，數產署即要求台灣酷澎親赴數產署說明及提供相關資料，並將於2月25日辦理行政檢查，亦已責成台灣酷澎積極妥處，以維護民眾權益。

2026-02-25 10:43
台股刷35K新高！3檔ETF順利填息　00936平歷史高價

台股刷35K新高！3檔ETF順利填息　00936平歷史高價

受惠台積電（2330）創下2000元天價，台股開高走高，大漲400點之多，突破3萬5千點，今（25）日有五檔ETF除息，有三檔完成填息，分別富邦臺灣優質高息（00730）、台新永續高息中小型（00936）、台新AI優息動能（00962），00962股價漲幅逾2%，表現最為突出，順利填息也追平11.6元歷史高價，尚未填息為富邦特選高股息30（00900）、永豐優息存股（00907）。

2026-02-25 10:25
台積電無懼被列注意股　股價飆2005元新天價、市值逼近52兆元

台積電無懼被列注意股　股價飆2005元新天價、市值逼近52兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）股價今日正式破2000元大關，台積電近期股價連日飆漲，昨日被證交所列入注意股，不過並未影響台積電股價漲勢，今日盤中衝上2005元的新天價，漲40元，漲幅達2.04%，市值也來到51.99兆元新高。

2026-02-25 10:19
NVIDIA財報明晨揭曉　華爾街對AI支出仍持懷疑態度

NVIDIA財報明晨揭曉　華爾街對AI支出仍持懷疑態度

2026年科技股開局表現低迷，多數大型科技公司股價走弱，但AI晶片龍頭NVIDIA逆勢上漲，成為市場唯一亮點。統計顯示，八大市值破兆美元科技公司中已有七家年初以來下跌，僅輝達股價小漲約2.7%，同期那斯達克指數則下跌逾2.5%，包括Microsoft、Amazon與Tesla均出現雙位數跌幅。

2026-02-25 10:00
牛皮股鴻海飆漲近半根　外資連5買敲逾10萬張

牛皮股鴻海飆漲近半根　外資連5買敲逾10萬張

老AI股中被視為「走勢牛皮」的鴻海（2317）近期在外資連續5個交易日敲入逾10萬張的消息加持下，今（25）日盤中漲近半根，漲勢凌駕4大權值股之上，多頭士氣大振。

2026-02-25 09:53

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再白白繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

等不到台積電下跌！夫妻「合資500萬All in」

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

酷澎證實20萬台灣用戶個資外洩

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

台積電列注意股　網：被關就見證歷史

快訊／台積電飆漲遭列台股注意股！　期貨夜盤2000元達陣

不敗教主曝2類人適合買009816

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

酷澎補償方案公布　每人1000元折價券

屏東時隔19個月　再次開出大樂透頭獎

黃立成爆倉帳戶僅剩78萬「再豪擲769萬」

快訊／台積電2000元來了！　台股首登35K大漲470點

不是醫學、電機！網點「1科系」是高薪潛力股

快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價　台股大漲750點創高

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

長榮發重訊　發放現金股利8000萬美元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366